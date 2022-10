Árbitra denuncia exclusión de mujeres en la final de la Liga Femenina: “El costo de ser mujer”

Alianza Lima va en busca del bicampeonato. La escuadra blanquiazul se mide ante Carlos Mannucci por la vuelta de la final de la Liga Femenina y promete ser una fiesta por la gran cantidad de asistentes que estarán en el estadio Alejandro Villanueva. En la previa ocurrió una grave denuncia de una de las mejores árbitras de nuestro país, Elizabeth Tintaya.

Luego de conocerse quiénes iban a conformar la terna arbitral, la réferi peruana alzó su voz en forma de protesta porque entre los elegidos no figuraba ni una sola mujer. Tintaya, quien fue preseleccionada para dirigir en el Mundial de Qatar 2022 y estará en el Mundial Femenino Sub-20 de Costa Rica, expresó todo su malestar a través de su Instagram.

“¡El costo de ser mujer, simplemente! No importa que estés muy preparada, no importa lo mucho que trabajes en silencio, los seres humanos nos equivocamos, sí. Claro, como eres mujer, eres lapidada. ¿Por qué arbitran varones? ¿Por qué no quieren que las mujeres arbitren? ¿Por qué pidieron varones? Increíble”, inició la jueza.

Además, Elizabeth mostró su incomodidad y tristeza porque no las tomaron en cuenta. “Siento tanta tristeza por no ver una sola presencia femenina en la final, en mi torneo, en mi país. Digo mi torneo porque soy mujer, porque soy árbitra activa peruana, no estoy lesionada, no estoy de viaje. (...) Aún no me retiro y no lo tengo en mente. Sigo y seguiré preparándome”, puntualizó.

Tintaya dirigió el clásico femenino. Foto: FPF

¿Quiénes fueron los elegidos para arbitrar?

La terna arbitral que dirigirá la final de vuelta de la Liga Femenina en Matute está conformada por Edwin Ordóñez (árbitro principal), Harlem Concha, Carlos Llerena e Ítalo Gonzáles (asistentes).