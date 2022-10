Hansell Riojas se disculpó con hincha de Cienciano que agredió tras la derrota ante Huancayo

Cienciano perdió la gran chance de acercarse a los puestos internacionales con la derrota 1- 0 ante Sport Huancayo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este resultado significó el tercer partido consecutivo del cuadro cusqueño sin ganar, una situación que tiene descontenta a la hinchada.

En un gesto reprobable, los aficionados del ‘papá’ fueron a la concentración del plantel para insultarlos y encararlos por los malos resultados. Una situación que se salió de control cuando Hansell Rojas, defensa del equipo imperial, escuchó uno de los insultos y reaccionó violentamente ante uno de los hinchas.

Luego que su accionar se hizo viral en las redes sociales, el exjugador de Alianza Lima publicó un comunicado donde comentó que se siente avergonzado por lo sucedido y se disculpó por su reacción.

“Ayer, después del partido ante Sport Huancayo, un grupo de hinchas esperaba afuera del club para insultarnos. Dentro de la frustración por los malos resultados y por la presión de la hinchada, reaccioné mal y, con mucha vergüenza por lo sucedido, publico este comunicado para pedir disculpas”, comentó.

Asimismo, Rojas explicó la situación y detalló que se dejó llevar por los impulsos. “Como ven en el video, me insultaron y tuve el impulso de ir a defenderme después de repetitivas provocaciones. Más allá de las palabras, me escupieron y ahí fue cuando pisé el palito : agarré de la ropa a una persona y cuando me di cuenta era un señor, lo solté, pero ya era muy tarde porque todos estaban encima de mí”, indicó.

