En el día de su cumpleaños: la historia detrás del frustrado fichaje del ‘Loco’ Vargas al Real Madrid

Uno de los que conformaba los famosos ‘4 fantásticos’ de la selección peruana era Juan Manuel Vargas. El exfutbolista de Universitario fue uno de los referentes de aquella Bicolor que no pudo clasificar al Mundial de Brasil 2014. El popular ‘Loco’ ya está retirado del deporte rey; sin embargo, eso no ha sido impedimento para que sea recordado en el día de su cumpleaños, este 5 de octubre.

Precisamente, en esta fecha especial, recordamos uno de los hechos que pudieron marcar la carrera futbolística del exlateral izquierdo de la Blanquirroja. Nos referimos a su frustrado traspaso al Real Madrid. ¿Qué tan cierto es? ¿Qué fue lo que sucedió? En la siguiente nota, te lo contamos.

Universitario saludo a Juan Vargas por su cumpleaños. Foto: captura Twitter

¿Juan Vargas pudo jugar en el Real Madrid?

En una entrevista a finales del año pasado, Juan Manuel Vargas contó acerca de esta noticia que remeció, en su momento, al fútbol peruano. Su excompañero y exfutbolista Luis ‘Cuto’ Guadalupe fue quien le hizo la pregunta sobre este rumor.

El hecho se dio cuando el ‘Loco’ Vargas militaba en la Fiorentina de la Serie A de Italia y era considerado una de las figuras del equipo viola durante su estadía entre 2008-2012.

“Se especulaba mucho (...) Me pusieron una cláusula de 26 millones (euros) para comprarme. Yo incluso me peleo con los directivos de la Fiorentina, porque yo quería que me vendan a los dos años, pero ellos querían los 26 (millones)”, declaró en el programa “La fe del Cuto”.

Juan Manuel Vargas debutó con Universitario en el 2002. Foto: composición / LR.

¿Por qué no se dio el traspaso al Real Madrid?

El ‘Loco’ Vargas confesó que fue cierto la posibilidad de jugar en el Real Madrid, pero la administración de Fiorentina no llegó a un acuerdo debido al alto costo de su cláusula.

“Sí, hubo interés de equipos de gran nombre, pero el costo era muy alto. Sí, hubo la posibilidad (del Real Madrid). Si hubiesen aceptado 20 o 18 (millones), tranquilamente era otra cosa”, sostuvo.

“Justo en ese momento (Zlatan) Ibrahimovic costaba 20 millones, ya estaba más grande, pero venían (los clubes) y ofrecían 18 (millones) o te damos tanto y no aceptaban (los dirigentes de Fiorentina). Allí es que yo alargo mi contrato tres años más y les pido que me suban el sueldo. Luego hubo roces, tras seis años en el club”, agregó.