¿A qué hora juegan Peñarol vs. Plaza Colonia EN VIVO por la Copa AUF Uruguay 2022?

Peñarol vs. Plaza Colonia EN VIVO se miden a partir de las 6.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (horario uruguayo), en el estadio Parque Artigas (Paysandú). El duelo por los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay 2022 se podrá ver vía VTV Plus, pero también tienes la opción de seguir el minuto a minuto, con formaciones iniciales, relato de mejores jugadas y videos de goles en este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes.

Peñarol vs. Plaza Colonia: ficha del partido

Partido Peñarol vs. Plaza Colonia ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 5 de octubre ¿A qué hora? 6.30 p. m. (Perú), 8.30 p. m. (Uruguay) ¿Dónde? Estadio Parque Artigas ¿En qué canal? VTV Plus

¿A qué hora juegan Peñarol vs. Plaza Colonia?

Uruguay: 8.30 p. m.

Colombia: 6.30 p. m.

Ecuador: 6.30 p. m.

México: 6.30 p. m.

Perú: 6.30 p. m.

Bolivia: 7.30 p. m.

Venezuela: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.30 p. m.

Argentina: 8.30 p. m.

Brasil: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (jueves 6).

Luego de una clasificación por demás sufrida a los cuartos de final de esta Copa AUF Uruguay, Peñarol buscará trajinar menos en busca de su pase a las semifinales cuando visite a Plaza Colonia. El Manya espera mantener su buena racha de juegos consecutivos sin perder frente al conjunto pata blanca.

En la ronda previa, los carboneros derrotaron por penales a Boston River tras igualar 0-0 en los 90 minutos reglamentarios. Por el Campeonato Uruguayo, viene de vencer 2-0 a Montevideo Wanderers con goles de Yonatthan Rak e Ignacio Laquintana.

En los penales contra Boston River, Cardozo fue la figura para el Manya. Foto: Peñarol

Los verdiblancos, por su parte, avanzaron a esta instancia con un triunfo por la mínima sobre Cerro Largo. Tras ello, jugaron dos veces por el Torneo Clausura, en el cual su duelo más reciente terminó en derrota 3-1 a manos del Liverpool.

Peñarol y Plaza Colonia jugaron dos veces en este 2022 y en ambas ocasiones ganó el Mirasol por 1-0. En total, los de Pablo Repetto llevan cinco cotejos seguidos sin perder frente a su rival de turno.

¿Qué canal transmite Peñarol vs. Plaza Colonia?

En territorio uruguayo, el canal encargado de televisar el Peñarol vs. Plaza Colonia será VTV Plus, señal que cuenta con los derechos de transmisión de la Copa AUF Uruguay 2022.

¿Cómo ver Peñarol vs. Plaza Colonia ONLINE?

Si no quieres perderte el Peñarol vs. Plaza Colonia por internet, sintoniza fuera de Uruguay la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye todos los duelos del fútbol charrúa para Latinoamérica. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE en La República Deportes.

Alineaciones probables de Peñarol vs. Plaza Colonia

Peñarol: Thiago Cardozo; Pedro Milans, Agustín Da Silveira, Yonatthan Rak, Juan Ramos; Kevin Méndez, Sebastián Cristóforo, Agustín Álvarez Wallace, Brian Lozano; Sergio Núñez, Hernán Rivero. DT: Leonardo Ramos.

Plaza Colonia: Nicolás Guirín; Yvo Calleros, Jorge Ayala, Agustín Heredia, Facundo Kidd; Nicolás Dibble, Agustin Pérez, Álvaro Fernández, Leandro Suhr; Ramiro Quintana, Osinachi Ebere. DT: Alejandro Cappuccio.

Últimos partidos de Peñarol vs. Plaza Colonia

Plaza Colonia 0-1 Peñarol | 13.05.22

Plaza Colonia 0-1 Peñarol | 30.01.22

Plaza Colonia 1-1 Peñarol | 07.12.21

Plaza Colonia 1-2 Peñarol | 12.09.21

Peñarol 0-0 Plaza Colonia | 02.06.21.

¿Dónde juegan Peñarol vs. Plaza Colonia?

El escenario de este compromiso será el estadio Parque Artigas, recinto deportivo ubicado en la localidad de Paysandú, con capacidad para albergar a 25.000 espectadores.