De brillar en la Copa Perú a ser pedido por el ‘Rey’ para su equipo: el ‘Arturo Vidal peruano’

Arturo Vidal es de los mejores jugadores en la historia de la selección chilena. El ‘Rey’ ha triunfado en todos los equipos en los que jugó y, con 35 años, sigue en vigencia al jugar por el poderoso Flamengo de Brasil, que es candidato para ganar la Copa Libertadores a finales de octubre.

La fama del volante chileno ha hecho que mucha gente, e inclusive jugadores, lo admiren hasta el punto de llevar su look. Tal es el caso de Royer Vásquez, quien viste los colores de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno —que disputa la Copa Perú— y tuvo la oportunidad de conocer al ‘Rey’.

En una entrevista para El Popular, el deportista peruano dio detalles de su presente futbolístico y reveló que tuvo la chance de hablar con Vidal. Incluso el chileno lo quería para su equipo, Rodelindo Román.

Su experiencia con Vidal

Vásquez contó la conversación que tuvo con Arturo Vidal. “Fue gracias a un periodista de ESPN que me hizo el contacto con Vidal a través de una videollamada, que fue emocionante. No me lo esperaba. Me preguntó acerca de mí y me hizo algunas bromas”, mencionó.

Pudo jugar en el equipo del ‘Rey’

El futbolista peruano reveló que pudo llegar al Rodelindo Román, equipo de Vidal que disputa el ascenso chileno. “Sí, me llamaron del equipo de Arturo Vidal, Rodelindo Román, que participa en la Segunda División de Chile, pero no se pudo concretar por algunos detalles”, contó.

Jugó con cracks de la selección peruana

Por último, dio a conocer que llegó a compartir vestuario con jugadores que pasaron y juegan en la Bicolor. “Empecé en San Martín y fui compañero de Christian Cueva en los juveniles que dirigía el profesor Orlando Lavalle. Viví un tiempo en la concentración del club junto a Cueva, quien venía de su tierra, Huamachuco. Luego pasé a Sporting Cristal”, inició.

“Llegué a Cristal cuando el Chorri Palacios ya estaba en el final de su carrera. Tuve como compañeros a Carlos Lobatón, Luis Advíncula, Pedro Aquino, entre otros”, agregó.