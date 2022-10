Llegaron como figuras y ahora no salen ni en lista: los jales que no dieron la talla en Alianza

Alianza Lima perdió 3-2 ante César Vallejo en la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2022. Con este resultado, el cuadro íntimo quedó relegado en la tabla del segundo certamen del año y complicó sus posibilidades de lograr el título nacional.

Ante ello, muchas hinchas vienen criticando a los refuerzos que llegaron para esta temporada al club blanquiazul y que, en el duelo contra los trujillanos, ni siquiera salieron en la lista de convocados. En esta nota te contamos quiénes son y sus números en la campaña.

Cristian Benavente

Ante César Vallejo, Cristian Benavente no estuvo en la lista de 18 futbolistas de Alianza Lima. Según Líbero, esto se debió a una molestia física. Sin embargo, lo cierto es que la producción del ‘Chaval’ ha bajado considerablemente en las últimas fechas.

El volante de 28 años fue considerado ante César Vallejo. Foto: Luis Jiménez/Grupo La República

En el Torneo Clausura, el atacante nacional ha disputado 628 minutos en 11 encuentros, en los que solo ha anotado dos goles y ha brindado una asistencia. Números muy bajos si tenemos en cuenta la expectativa que se generó con su fichaje.

Paolo Hurtado

Paolo Hurtado llegó a Alianza Lima como un refuerzo de jerarquía para lograr el título del Torneo Clausura. Sin embargo, ha mostrado un nivel muy pobre.

Paolo Hurtado volvió a Alianza Lima en el 2022. Foto: Instagram/Paolo Hurtado

En total, el ‘Caballito’ solo ha jugado 111 minutos en siete cotejos y no ha anotado ningún tanto. Además, desde hace cuatro partidos no ha sido considerado en la lista de convocados de Guillermo ‘Chicho’ Salas.

Aldair Fuentes

A inicios de año, Alianza Lima repatrió a Aldair Fuentes para fortalecer el medio sector y la defensa. El polifuncional volante volvió al cuadro blanquiazul luego de su paso por la segunda división de España.

Aldair Fuentes llegó procedente del Fuenlabrada de España. Foto: GLR

No obstante, esta temporada no ha podido consolidarse como titular y ha tenido un desempeño muy discreto cuando le tocó jugar. En lo que va del Torneo Clausura, ha participado en 454 minutos, en nueve duelos: no convirtió tanto alguno. Asimismo, en dos de los tres últimos partidos no ha estado en la nómina de convocados.

Darlin Leiton

Darlin Leiton es otro de los futbolistas que llegaron a Alianza Lima como refuerzos para la temporada 2022. Si bien el ecuatoriano era una apuesta a futuro, se esperaba que pudiera ser importante ingresando en los segundos tiempos.

El ecuatoriano no ha sido tomado en cuenta en el torneo clausura. Foto: Luis Jiménez/GLR

PUEDES VER: Directivo del Sevilla obligó a Julen Lopetegui a despedirse de hinchas antes de destituirlo