Se crio en la ‘U’ y le enseñaron a ganarle siempre a Alianza: ¿cuántas veces venció ‘Chemo’ como DT?

César Vallejo derrotó 3-2 a Alianza Lima y se metió en la lucha por el torneo peruano. Asimismo, le dio un duro golpe a los íntimos, quienes buscan el bicampeonato. Tras el cotejo, José Guillermo del Solar, DT del equipo poeta, realizó llamativas declaraciones sobre los victorianos.

Ante esto, ¿cuántas veces ‘Chemo’ derrotó a Alianza como DT? Revisa la respuesta en esta nota.

En total, el exfutbolista peruano le ganó a los blanquiazules en ocho ocasiones, dos de estas por más de tres goles. Los clubes con los que saboreó el triunfo desde el banquillo fueron Sporting Cristal, Universitario de Deportes, San Martín y César Vallejo.

Victorias de ‘Chemo’ como DT ante Alianza Lima

Sporting Cristal 2-0 Alianza Lima | 28.5.2006 | Torneo Apertura

Universitario 2-1 Alianza Lima | 25.9.2011 | Primera División 2014

Universitario 1-0 Alianza Lima | 20.7.2014 | Torneo Apertura

San Martín 3-0 Alianza Lima | 11.9.2016 | Liguilla

Alianza Lima 1-2 San Martín | 30.10.2016 | Liguilla

César Vallejo 3-1 Alianza Lima | 18.8.2019 | Torneo Clausura

César Vallejo 4-1 Alianza Lima | 9.11.2020 | Torneo Clausura

César Vallejo 3-2 Alianza Lima | 5.10.2022 | Torneo Clausura.

‘Chicho’ Salas le responde a ‘Chemo’

Tras la victoria poeta, José del Solar celebró eufóricamente el resultado. Esto no le cayó nada bien al entrenador blanquiazul, Guillermo Salas, quien se pronunció al respecto: “Vi unas actitudes de Chemo, que se dirigió a la barra, y fue algo que no me gustó. El partido ya estaba ganado, lo ganaron ellos y lo felicito” .

Eufórica celebración de José Guillermo del Solar tras derrotar a Alianza Lima