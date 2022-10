¡Con Mbappé y Haaland! Exfutbolista de Cristal figura en el top 40 de goleadores del mundo en 2022

Esta temporada, Sporting Cristal no pudo conrtratar un delantero de jeararquía para pelear la Liga 1 y la Copa Libertadores. El cuadro celeste fichó a John Jairo Mosquera a inicios de año, pero el delantero no cumplió las expectativas y se marchó a los pocos meses. Sin embargo, hay un exfutbolista del equipo cervecero que viene ‘rompiéndola’ en otra liga sudamericana.

Se trata de Marcos Riquelme, quien es figura del Always Ready de la Primera División de Bolivia. El artillero argentino ha marcado 23 goles en esta campaña, cifra que lo coloca en el top 40 de mejores goleadores del mundo, según la estadística publicada por la International Federation of Football History and Statistics (IFFHS).

Ranking de goleadores 2022. Foto: captura de IFFHS

El ‘9′ comparte este ranking con figuras internacionales como el francés Kylian Mbappé (38 goles), el noruego Erling Haaland (33 goles), Robert Lewandowski (33 goles), Neymar (26 goles), entre otros.

Marcos Riquelme anotó siete goles con Sporting Cristal. Foto: Liga de Fútbol Profesional

Los números de Marcos Riquelme en Sporting Cristal

En la temporada 2021, Marcos Riquelme disputó 26 encuentros con Sporting Cristal, entre la Liga 1, la Copa Libertadores y la Copa Bicentanario. En total, el delantero argentino marcó siete goles y brindó tres asistencias.

¿En qué equipos jugó Marcos Riquelme?

Antes de llegar a Sporting Cristal, Marcos Riquelme inició su carrera profesional en Olimpo de Argentina. Posteriormente, pasó por equipos como Fénix del Pilar, Palestino, Audax Italiano, Bolívas y Universidad de Chile.

Actualmente, la carta pase del jugador de 33 años está cotizada en 450.000 euros, según el portal especializado en fichajes Transfermarkt.