Previa PSG vs. Benfica EN VIVO: a qué hora, dónde y en qué canal ver por Champions League

VER PSG vs. Benfica EN VIVO EN DIRECTO vía ESPN 2 y Star Plus | ¡Partidazo por la Liga de Campeones! Este miércoles 5 de octubre, se llevará a cabo el encuentro entre parisinos y encarnados por la tercera fecha del Grupo H de la Champions League 2022-23, desde las 2.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de la cadena internacional ESPN 2 y la plataforma de streaming Star Plus , pero también podrás seguir las incidencias en la web de La República Deportes, así como los resultados de los partidos de hoy.

PSG vs. Benfica EN VIVO 17:51 ¿Dónde jugarán PSG vs. Benfica? El recinto que albergará el cotejo entre PSG vs. Benfica por la Champions será el Estadio Da Luz, recinto inaugurado el 25 de octubre de 2003 y con capacidad para albergar a 65.000 hinchas. 17:13 ¿Cómo va el tridente del PSG en goles en Champions League? De los cinco goles que el cuadro francés anotó en la presente Liga de Campeones, los cinco fueron del tridente: - 3 de Kylian Mbappé - 1 de Lionel Messi - 1 de Neymar 16:50 ¿Cómo va la tabla del Grupo H? De momento, el Paris Saint-Germain se encuentra en la cima de la tabla con seis unidades producto de 2 victorias, al igual que el Benfica. 16:42 ¿En qué canal ver el PSG vs. Benfica? La transmisión de PSG vs. Benfica estará a cargo del canal ESPN 2 y la plataforma de stremaing Star Plus. MovistarTV: canal 506 (SD), canal 741 (HD) ClaroTV: canal 65 (SD), canal 523 (HD) DirecTV: canal 622 (SD), canal 1622 (HD) 16:41 ¿A qué hora juega PSG vs. Benfica? El partido entre PSG vs. Benfica se jugará este miércoles 05 de octubre a las 2.00 p. m. (hora peruana). Perú, México, Ecuador, Colombia: 2.00 p. m. Bolivia, Venezuela, Paraguay: 3.00 p. m. Argentina, Uruguay, Brasil, Chile: 4.00 p. m. 16:40 ¡BIENVENIDOS! Muy buenas tardes queridos lectores de La República Deportes. En esta oportunidad nos acompañarán a seguir el partidazo entre PSG vs. Benfica por la Champions League.