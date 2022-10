¿Qué fue de Willyan Mimbela, el jugador que pudo llegar al Chelsea y se probó en el Hamburgo?

En los últimos años, el fútbol peruano ha tenido varias jóvenes promesas que no llegaron a despegar profesionalmente. Uno de estos casos es el de Willyan Mimbela, quien destacó por su gran habilidad y talento en los inicios de su carrera. Por ello, pudo jugar en los tres equipos grandes del torneo local: Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Alianza Lima.

Además, a temprana edad, algunos clubes importantes de Europa mostraron interés en fichar al extremo nacional. En esta nota te contamos los detalles más importantes de su trayectoria.

Willyan Mimbela debutó en Universitario de Deportes. Foto: Líbero

El interés del Chelsea y Hamburgo por Willyan Mimbela

Willyan Mimbela comenzó su carrera profesional en las divisiones menores de la Academia Deportiva Cantolao y Universitario de Deportes. En el 2010, el atacante nacional viajó a Alemania para pasar pruebas en el Hamburgo SV de la Bundesliga. Asimismo, tenía una propuesta del poderoso Chelsea de Inglaterra, según declaró su entonces representante.

“Lo cierto es que el Hamburgo lo va a evaluar. Teníamos la oferta del Chelsea, pero el problema es el de la visa. Los clubes de afuera le han visto condiciones”, manifestó Ricky Schanks para RPP en aquella época.

Willyan Mimbela pasó por Sport Huancayo. Foto: Líbero

Finalmente, la ‘Amenaza’ no se pudo quedar en el exequipo de Paolo Guerrero, a pesar de que dejó gratas sensaciones. “Según me dijo mi representante, ellos querían que me quede un año más, pero no pude por el tema de la visa, tenía que regresarme al Perú”, indicó el atacante a El Bocón.

¿En qué otros equipos jugó Willyan Mimbela?

Luego de probarse en el Hamburgo, Willyan Mimbela volvió a Universitario de Deportes, club con el que debutó profesionalmente en el 2010. Además, con esta escuadra, ganó la Copa Libertadores sub-20 del 2011.

En el 2012, ficha por el Internacional de Porto Alegre B de Brasil. Sin embargo, no tuvo muchas oportunidades y se marchó al Sport Huancayo al año siguiente. Posteriormente, vistió las camisetas de Sporting Cristal, Nacional de Portugal, Alianza Lima, Ayacucho FC, Unión Comercio, Tractor de Irán, Cusco FC, Sport Boys, Deportivo Binacional y Unión Huaral.

Willyan Mimbela jugó en Alianza Lima durante dos temporadas. Foto: Líbero

Actualmente, juega en ADT de Tarma de la Liga 1 Betsson 2022. En esta escuadra, ha disputado nueve encuentros, en los que ha anotado un tanto y ha brindado dos asistencias de gol. A lo largo de su carrera, el futbolista de 30 años no ha podido consolidarse en ningún club, pero sí ha resaltado por sus golazos de larga distancia.