Xavi ‘explotó’ contra el árbitro tras derrota de FC Barcelona ante Inter: “Estoy cabre***”

FC Barcelona se complicó en la tabla de posiciones del Grupo C tras la derrota por 1-0 ante el Inter por la tercera fecha de la Champions League. El cuadro blaugrana no jugó un buen partido y no tuvo las ocasiones esperadas para marcar los goles, pero sobre el final del encuentro ocurrió una polémica jugada que enfureció a todo el equipo español y a Xavi Hernández, entrenador culé.

En un centro de Sergi Roberto al minuto 90, Ansu Fati intentó cabecear el balón, pero no llegó debido a que Denzel Dumfries rechazó el esférico. Inmediatamente, todo el cuadro blaugrana pidió penal y señaló que lo había hecho con la mano. En la repetición se pudo apreciar que el pedido era oportuno, pero el árbitro Slavko Vincic consideró que no fue infracción.

Xavi reclamó con mucha efusividad la falta durante el partido y en conferencia de prensa no escondió su molestia. “Estoy cabre***, muy cabre*** por la situación que hemos tenido que vivir. No entendemos nada. Es injusto. Ya dije ayer que los árbitros tendrían que explicar sus decisiones. Es pénalti clarísimo. Tendría que dar explicaciones”, indicó para Movistar Plus.

Con este resultado, el equipo azulgrana deberá ganar todos los partidos que le restan para pelear por la clasificación a los octavos de final de la competición, algo que no consiguen desde la temporada 2020-2021.

Barcelona: próximo partido

El cuadro culé recibe este domingo al Celta de Vigo por la octava fecha de LaLiga Santander. El encuentro se disputará en el Spotify Camp Nou a las 2.00 p. m. (hora peruana) y tendrá transmisión de Directv Sports.

Tabla de posiciones del Grupo C de la Champions League