[EN VIVO] Perú vs. Paraguay Sub 20 HOY: ¿a qué hora VER partido por los Juegos Suramericanos 2022?

VER Perú vs. Paraguay Sub 20 EN VIVO | Ambas selecciones se enfrentarán por la primera fecha del Grupo A de los Juegos Suramericanos 2022 HOY martes 4 de octubre. El duelo iniciará a las 2.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) y se jugará en el Parque Olímpico. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Perú vs. Paraguay Sub 20: ficha del partido

Partido Perú vs. Paraguay Sub 20 ¿Cuándo juegan? Martes 4 de octubre ¿A qué hora? 2.00 p. m. ¿Dónde? Estadio Parque Olímpico ¿En qué canal? La República Deportes

¿A qué hora juegan Perú vs. Paraguay Sub 20 EN VIVO?

Perú vs. Paraguay Sub 20 se enfrentan HOY por la primera fecha de los Juegos Suramericanos 2022 desde las 2.00 p. m. (hora peruana). Conoce el horario del cotejo, según tu zona de ubicación.

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

¿Cómo seguir Perú vs. Paraguay Sub 20 ONLINE GRATIS?

Si quieres seguir en internet el Perú vs. Paraguay Sub 20, La República Deportes realizará una transmisión, minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.

Fixture selección peruana

Fixture de la selección peruana en los Juegos Suramericanos. Foto: FPF

Convocados de la selección peruana

Sebastián Amasifuen (A. Lima), Dorian Moyano (Municipal), Leonardo Díaz (S. Cristal), Sais Santibañez (César Vallejo), Catriel Cabellos (Racing Club), Juan Pablo Goicochea (A. Lima), Flavio Alcedo (S. Cristal), Denzel Caña (Cienciano), Jorge Tandazo (Universitario), Nicolás Amasifuen (A. Lima), Jack Carhuallanqui (Universitario), Stefano Olaya (C. Vallejo), Gilmar Paredes (S. Cristal), Valentino Sandoval (San Martín), André Vasquez (Pirata FC), Bruno Portugal (Melgar), Anderson Villacorta (C. Vallejo) y Diether Vasquez (C. Vallejo).