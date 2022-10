Carlos Galván revela que estuvo preso por golpear a arquero en Brasil durante descomunal bronca

Carlos Galván es un exfutbolista muy recordado por los hinchas de Universitario de Deportes por su buen rendimiento con ese equipo. El ‘Negro’ brindó una entrevista para el canal de YouTube del periodista Giancarlo Granda, en la que reveló algunos detalles que su trayectoria profesional.

El ahora comentarista deportivo contó que, hace algunos años, estuvo preso en Brasil tras golpear al portero Fabio Costa durante un encuentro entre Atlético Mineiro y Vitoria.

“En Brasil me agarré con Fabio Costa, el arquero. Jugamos Atlético Mineiro y Vitoria, perdimos 2-1. Termina el partido, se arma un ‘tole tole’ y el loco viene y se tira con la plancha acá (a la altura de la costilla). Me ‘mató', me tiré al piso y se me apagó la luz. Por dentro dije: ‘Lo mato’. Empecé a buscarlo y Dios es tan grande que no lo agarré como yo quería”, indicó.

“La Policía estaba colgada arriba mío. Yo estaba loco. Fabio estaba solo, me voy corriendo y me tiro haciendo la de Bruce Lee acá (en el cuello). Entonces, pega su cabeza contra la pared y queda ‘muerto’. Me agarró la Policía y fui preso. Hasta las 5 de la mañana me tuvieron adentro. Hasta que el presidente del Atlético Mineiro me sacó”, explicó el exdefensor.

¿En qué equipos jugó Carlos Galván?