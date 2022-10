Periodista ecuatoriano se burla de apelación de Perú: “Demanden a Redmayne que les dio ‘tas tas’”

El último viernes 30 de septiembre, el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) hizo oficial que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile apelaron ante la máxima instancia. Esto por el interminable caso Byron Castillo. La Bicolor pidió la exclusión de la selección ecuatoriana del Mundial Qatar 2022 y así pueda reemplazarlo.

En ese sentido, el periodista deportivo ecuatoriano José Carlos Crespo indicó que le parece penoso que la selección peruana esté buscando ingresar a la cita mundialista. “No se cansan y creo que no se van a cansar hasta que el TAS les vuelva a decir ya no más. Les va a decir: ‘Gracias por gastar la plata, pero ya no más’. Hoy se sumó Perú al relajo y dijo: ‘Señores, yo también quiero ser parte de la escena y demando mi clasificación al Mundial’. La realidad es que parece penoso que un equipo que tuvo dos veces la chance de clasificar en cancha (Eliminatorias y repechaje), se haya sumado a esta nueva chance”, inició en el programa “Studio Fútbol”.

Por otro lado, el comunicador norteño se burló del pedido del ‘equipo de todos’ y fue contundente al decir que vayan a demandar al portero Andrew Redmayne. “Ya con Chile hemos dicho tantas cosas que ya cansa, pero con Perú es relativamente nuevo y es penoso, porque es lamentable que actué de esta manera. Yo les diría que si quieren demandar a alguien, que lo hagan al arquero de Australia, que ese sí los comió y les dio ‘tas tas’, incluso le agarró el termo a Gallese y se lo tiró no se a donde”.