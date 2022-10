Entre lágrimas: Gonzalo Higuaín anunció su retiro del fútbol a los 34 años

Con una conmovedora rueda de prensa desde Miami, el argentino Gonzalo Higuaín anunció este lunes 3 de octubre su retiro profesional luego de más de 17 años de carrera. El ‘Pipita’, exjugador de clubes como River Plate, Real Madrid y Napoli, e integrante durante mucho tiempo de la selección argentina, comunicó entre lágrimas su decisión.

“Es el momento de comunicarles una noticia que desde hace un tiempo atrás vengo procesando, analizando y preparándome para esta decisión. Llegó el día de decir adiós al fútbol, una profesión que tanto me dio, por la cual me siento privilegiado de haberla vivido, con sus momentos buenos y no tan buenos”, declaró el futbolista en rueda de prensa.

El futbolista del Inter Miami —desde 2020 hasta el final de esta temporada 2022— señaló que ya tenía resuelto su alejamiento de las canchas desde hace un par de meses y que ahora se dedicará a pasar más tiempo con su familia.

“Me voy habiendo dado todo de mí y más. Muchas gracias a los que siempre confiaron en mí, llegó la hora de decir adiós”, se quebró el delantero.

Higuaín agradece a la selección argentina

A pesar de las múltiples críticas de los hinchas argentinos, quienes en gran medida lo responsabilizan de la final perdida en el Mundial Brasil 2014 y los dos subcampeonatos de la Copa América 2015 y 2016, Higuaín aseguró que solo siente “agradecimiento” por haber sido parte de la Albiceleste.

“Solo palabras de enorme agradecimiento a la gente de la selección argentina, en la cual me tocó pasar nueve años de mi carrera jugando amistosos, eliminatorias, Mundiales y Copas América. Viví los mejores momentos de mi carrera, algo inimaginable, maravilloso, imborrable. Defender a tu país es una sensación única. Conocí a gente maravillosa”, manifestó.

Clubes de Gonzalo Higuaín