¿Cuándo juegan Inter vs. Barcelona EN VIVO vía ESPN 2 por la Champions League?

Inter vs. Barcelona EN VIVO se miden en el estadio Giuseppe Meazza, este martes 4 de octubre a las 2.00 p. m. (horario peruano), por la fecha 3 del Grupo C en la Champions League 2022-2023. El duelo irá por la señal de ESPN 2 y Star Plus, pero también tienes la opción de seguir el minuto a minuto, con videos de goles, formaciones iniciales y marcador actualizado de este y otros partidos de hoy, a través de la página web de La República Deportes.

Inter vs. Barcelona: ficha del partido

Partido Inter vs. Barcelona ¿Cuándo juegan? Martes 4 de octubre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Giuseppe Meazza ¿En qué canal? ESPN 2

¿A qué hora juegan Inter vs. Barcelona?

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Barcelona, escolta del Bayern Múnich en la tabla del Grupo C de la Champions League, visita al Inter de Milán en pos de su segunda victoria en el torneo. Ambos clubes suman tres puntos y necesitan ganar para asegurar el segundo lugar, además de sacarle ventaja a un rival directo en la lucha por clasificar a los octavos de final.

El equipo catalán perdió contra el Bayern en la fecha previa, pero luego de eso se recuperó con dos triunfos al hilo en LaLiga que lo han dejado como puntero. Robert Lewandowski, autor de tres tantos en los últimos dos juegos, apunta a seguir con su buena racha ante los italianos.

El elenco neroazzurro no tuvo problemas para imponerse en casa del Viktoria Plzen por la Liga de Campeones, pero en la Serie A lleva dos duelos perdidos al hilo. El más reciente fue el 2-1 que la Roma le propinó en el Giuseppe Meazza, marcador que había iniciado 1-0 a favor de los milaneses.

Barcelona e Inter de Milán se han enfrentado 10 veces por la Champions, historial en el que el Barça tiene la ventaja casi absoluta, con seis choques ganados, tres empates y solo uno perdido.

¿Qué canal transmite Inter vs. Barcelona?

Argentina: Fox Sports.

Bolivia: ESPN 2.

Brasil: TNT, SBT.

Chile: Fox Sports 1.

Colombia: ESPN 2.

Ecuador: ESPN 2.

México: TNT.

Paraguay: ESPN 2.

Perú: ESPN 2.

Uruguay: ESPN 2.

Venezuela: ESPN 2.

Estados Unidos: Univisión, TUDN, ViX+.

España: Movistar Liga de Campeones.

¿Cómo ver ESPN 2 gratis por internet?

Si no quieres perderte el Inter vs. Barcelona vía ESPN 2 ONLINE, sintoniza la señal del servicio de streaming Star Plus. En caso no tengas acceso al mismo, también cuentas con la opción de seguir la transmisión gratuita de La República Deportes.

¿Qué es Star Plus?

Star Plus es un servicio de streaming que incluye en su programación todos los cotejos televisados por los canales pertenecientes a la cadena deportiva ESPN. Está disponible en toda Latinoamérica y ofrece planes mensuales y anuales dependiendo de la elección del usuario.