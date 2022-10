[TNT Sports EN VIVO] Universidad de Chile 0-0 Audax: minuto a minuto del partido por el fútbol chileno

VER AQUÍ Universidad de Chile vs. Audax EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, lunes 3 de octubre, por la jornada 26 del Campeonato Nacional Chileno. El compromiso se desarrolla a partir de las 4.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Santa Laura y la transmisión está a cargo de la señal de TNT Sports 2 y TNT Sports HD. Asimismo, puedes seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y todos los partidos de hoy a través de La República Deportes.

Universidad de Chile vs. Audax: alineaciones confirmadas

Universidad de Chile

Formación de la Universidad de Chile. Foto: Twitter/Universidad de Chile

Audax

Alineación del Audax Italiano. Foto: Twitter/Audax Italiano

Universidad de Chile vs. Audax: ficha del partido

Partido Universidad de Chile vs. Audax ¿Cuándo juegan? Hoy, lunes 3 de octubre ¿A qué hora? 4.00 p. m. (Perú), 6.00 p. m. (Chile) ¿Dónde? Estadio Santa Laura ¿En qué canal? TNT Sports

Universidad de Chile vs. Audax: posibles alineaciones

Universidad de Chile: Cristóbal Campos, Yonathan Andía, Nery Domínguez, Luis Casanova, José Ignacio Castro, Darío Osorio, Emmanuel Ojeda, Israel Poblete, Lucas Assadi, Cristian Palacios y Junior.

Audax: Tomás Ahumada, Nicolás Fernández, Fabián Torres, Carlos Labrín, Raúl Osorio, Osvaldo Bosso, Fernando Cornejo, Matías Sepúlveda, Michael Fuentes, Luis Riveros y Jorge Henríquez.

¿A qué hora juegan Universidad de Chile vs. Audax?

El duelo entre Universidad de Chile vs. Audax se jugará a las 4.00 p. m. (hora peruana) y 6.00 p. m. (hora chilena) por la liga chilena. Revisa a qué hora ver según tu zona:

Perú: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

¿En qué canal ver Universidad de Chile vs. Audax?

Si no quieres perderte el cotejo Universidad de Chile vs. Audax por el Campeonato Nacional 2022 de Chile, debes sintonizar la señal de TNT Sports, encargada de transmitir el duelo en Chile. En el resto de Sudamérica podrás ver el encuentro en Star Plus.

Satélite

DirecTV: Canal 603 (SD/HD) y Canal 1603 (HD)

InTV: Canal 630 (HD).

Cable

Cablevisión: Canal 124 (Digital) y Canal 604 (HD)

Telecentro: Canal 112 (Digital) y Canal 1018 (HD)

Telered: Canal 59 (Digital) y Canal 129 (HD).

IPTV

Cablevisión Flow: Canal 124 (HD) y Canal 604 (HD)

Claro TV: Canal 121 (HD)

Movistar TV: Canal 250 (HD)

Dibox: Canal 639 (HD).

¿Dónde ver Universidad de Chile vs. Audax EN VIVO ONLINE GRATIS?

El encuentro Universidad de Chile vs. Audax será reproducido vía streaming por Estadio TNT Sports, al cual puedes suscribirte a través de la web de TNT Sports y tiene un costo de 11.990 pesos chilenos y 17 dólares. Asimismo, todos los goles, incidencias y resumen del partido EN VIVO y EN DIRECTO lo podrás ver por la web de La República Deportes.

¿Dónde juegan Universidad de Chile vs. Audax?

El encuentro entre Universidad de Chile vs. Audax se disputará en el Estadio Santa Laura. Dicho reciento se ubica en la ciudad de Santiago y cuenta con una capacidad para albergar a más de 19.000 espectadores.