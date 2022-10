Liverpool vs. Rangers: ¿en qué canal ver EN VIVO el partido por la UEFA Champions League?

Klopp confía en sumar una victoria ante Rangers

Durante la conferencia previo al partido por Champions League, el técnico Jurgen Klopp se refirió sobre la actualidad de Liverpool. El alemán espera retomar el camino del triunfo ante Ranger, tras empatar el fin de semana ante Brighton en condición de local.

"Nos dimos cuenta después de Napoli que era un punto realmente bajo, y teníamos que cambiar las cosas rápidamente. No jugamos contra Wolves, jugamos ante Ajax, luego no jugamos con Chelsea y no pudimos mantener el impulso de la victoria sobre Ajax", analizó.