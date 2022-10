¿Dónde ver Atlético Madrid vs. Club Brujas EN VIVO por la fecha 3 de la Champions League?

Atlético Madrid vs. Brujas EN VIVO se miden en el estadio Jan Breydel (Bélgica) por la jornada 3 del Grupo B de la Champions League 2022-2023. El encuentro de este martes 4 de octubre se llevará a cabo a partir de las 2.00 p. m. (hora de Perú), con transmisión vía ESPN 4 y Star Plus. Para que no te pierdas el partido, ingresa a La República Deportes y sigue la cobertura ONLINE con alineaciones confirmadas, minuto a minuto y marcador actualizado.

Atlético Madrid vs. Brujas: ficha del partido

Partido de Champions Atlético Madrid vs. Brujas ¿Cuándo juegan? Martes 4 de octubre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Jan Breydel ¿En qué canal? ESPN 4 y Star Plus

Atlético Madrid vs. Club Brujas: historial

Atlético Madrid vs. Club Brujas: alineaciones posibles

Brujas: Mignolet; Odoi, Sylla, Mechele, Sobol; Vanaken, Nwadike; Nielsen; Sowah, Ferrán Jutglà y Olsen.

Mignolet; Odoi, Sylla, Mechele, Sobol; Vanaken, Nwadike; Nielsen; Sowah, Ferrán Jutglà y Olsen. Atlético de Madrid: Oblak; Molina o Llorente, Savic, Giménez, Reinildo; Koke, Witsel, Saúl; Llorente o Correa, Morata y Cunha o Carrasco.

¿A qué hora juegan Atlético Madrid vs. Brujas?

El Atlético Madrid vs. Brujas por la Liga de Campeones se llevará a cabo este martes 4 de octubre. Conoce el horario según tu zona geográfica:

Perú, Colombia, Ecuador, México: 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay: 4.00 p. m.

Atlético Madrid vs. Brujas: canales de transmisión

Excepto Argentina (ESPN) y Chile (ESPN 2), el partido entre Atlético Madrid vs. Brujas contará con transmisión EN VIVO Y EN DIRECTO por la señal de ESPN 4 y, vía ONLINE, por Star Plus.

¿Cómo ver Atlético Madrid vs. Club Brujas ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Atlético Madrid vs. Club Brujas por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde jugarán Atlético Madrid vs. Club Brujas?

El recinto que albergará el cotejo entre Atlético Madrid vs. Club Brujas por la Liga de Campeones será el Estadio Jan Breydel, recinto inaugurado en 1975 y con capacidad para albergar a 29.042 hinchas.