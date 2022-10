Bryan Reyna responde tajantemente a sus críticos: “El enemigo de un peruano es otro peruano”

En el amistoso internacional de la selección peruana ante El Salvador, en suelo norteamericano, por el segundo encuentro en la era Juan Reynoso, el futbolista de la Academia Cantolao Bryan Reyna fue la gran figura. El desequilibrante jugador no se cansó de encarar a la defensa centroamericana y en los minutos finales obtuvo premio.

El atacante de 24 años debutó a lo grande en la Bicolor, arrancó como titular y no desentonó. A los 81′ del cotejo, Reyna se metió una espectacular jugada individual, en la que mandó a ‘comprar pan’ a un defensa rival y, frente al guardameta, definió con gran calidad para sellar la victoria peruana por 4-1.

PUEDES VER: Liberman despotricó reiteradamente contra Ten Hag por no poner a Cristiano y caer goleado ante el City

En una entrevista para el programa deportivo “Teledeportes”, Bryan comentó lo que significó su debut con el equipo de todos. “Contento por el debut y el gol. He estado trabajando para esto. Es una selección en la que cada jugador tiene una gran importancia. Me gusta encarar mucho a mis rivales. Me dijeron que arrancaba el lunes (un día antes del duelo) y yo estaba preparado”, inició.

Sobre el golazo que marcó, el atacante comentó que no estaba bien antes de que convierta. “Me estaba acalambrando minutos antes y vi que venía el rival para poder amagarlo”.