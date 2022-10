¿Quién es el preparador físico del volante Pedro Aquino?

Javier Díaz Castillo pone su granito de arena para que los peruanos vean la mejor versión de Pedro Aquino, volante de marca del América de México y de la selección peruana.

Si Cristian Cueva tuvo a su entrenador personal, Carlos Neyra, Pedro Aquino tiene a Javier Díaz.

No ha sido fácil llegar hasta el país azteca para demostrar su trabajo. Meses antes, Díaz trabajó en Academia Cantolao , los resultados adversos del equipo cesaron al comando técnico. Sin embargo, los ojos del empresario Jorge Arriola (hijo del “Chupo”Arriola) se fijaron en él por lo que llegó la gran propuesta.

“Es una etapa muy importante en mi carrera. Tengo la satisfacción de haber visto a Aquino con un gran desempeño en el nuevo proceso de la selección y eso me llena de orgullo porque en América no estaba alternando como titular. Era un indiscutible en el once inicial del equipo, luego de que salió el técnico Solari y llegó El’Tano’ Ruiz. Llegamos para reforzar su trabajo anímico y físico y estamos por buen camino”, refirió Diaz, desde México.

Estudió para ser preparador físico y entrenador de fútbol en Lima pero el arranque de su carrera fue en Mollendo donde radica hace 15 años. Pasó por equipos de Copa Perú como el Atlético Mollendo, en la liga 2 trabajó en el Nasca de Ica, luego llegó al Cantolao. Su carrera sigue en ascenso en tierras aztecas.

“No voy a olvidar que en el equipo de mi hijo, San Francisco, empecé a trabajar con la pasión que siempre ha generado en mí el fútbol. Mi esposa Erika Saba es mollendina y toda mi familia allá siempre ha sido un impulso para seguir adelante a pesar de que se presenten adversidades como todo en la vida”, dice.

Se declara admirador del “Cholo” Simeone, entrenador del Atlético de Madrid. De los preparadores físicos destaca a Alejandro Richino, Mario Mendaña, Alejandro Castaneira, los dos últimos trabajaron en el FBC Melgar. “Yo tengo que agradecer especialmente al profesor Carlos Silvestri que me dio la gran oportunidad de llegar a la división profesional”.

Para finalizar contó orgulloso que disfrutó del Clásico entre Chivas de Guadalajara y el América en el estadio Azteca repleto de gente y con la adrenalina al cien por ciento Además fue invitado a ver el partido de Perú sub-20 ante Estados Unidos donde compartió momentos de diálogo con el arequipeño Matías Lazo, defensa de Melgar, a quien conoce desde sus primeros pasos en el fútbol.

Mientras tanto, Pedro Aquino jugó el amistoso de la fecha Fifa ante México con la confianza del nuevo entrenador, Juan Reynoso, además el América donde volvió al titularato está en la pelea por un nuevo campeonato.