Marko Ciurlizza tuvo un último paso por el fútbol en Pacífico FC, equipo en el que compartió vestuario con otros experimentados jugadores como Andrés Mendoza, Mauro Cantoro, Aldo Olcese, Johnny Vegas, entre otros. En este club, el exdeportista pasó un tenso momento con un subcampeón de la liga peruana y dos de sus compañeros salieron a defenderlo.

Durante el programa “A presión radio”, el ‘Tigre’ reveló que Rolando Bogado, zaguero paraguayo que jugó la final del Descentralizado 2013 con Real Garcilaso ante Universitario, lo buscó provocar.

El paraguayo jugó por última vez en Perú en 2019. Foto: difusión

“Estábamos ganando 1-0 en Huacho, me hicieron un foul y él (Bogado) viene y me dice: ‘Levántate, ¿dónde jugaste tú? Yo he sido campeón acá'. Me comenzó a decir un montón de cosas”, inició Ciurlizza.

Cantoro defiende a Ciurlizza

Tras esto, Marko dejó todo como una simple anécdota; sin embargo, Mauro Cantoro, su compañero de mesa, no se quedó callado y dio a conocer lo que le dijo al jugador paraguayo. “Yo le dije: ‘Él ha sido campeón, ha jugado Libertadores, ha jugado en la selección, etc” , contó.

Olcese también intervino

Tras lo dicho por el ‘Toro’, el exjugador de Alianza Lima y Universitario añadió que Aldo Olcese también tuvo palabras para Bogado. “Los vestuarios son pegados en Huacho y se escucha todo. Aldo empezó a gritar: ‘Oe, Bogado, Ciurlizza ha campeonado acá, acá y acá'” .

Marko Ciurlizza se retiró del fútbol en 2013 a causa de una artrosis severa en la rodilla izquierda. Durante su etapa como jugador, fue siete veces campeón de la primera división en Perú.