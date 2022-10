Piero Alva confesó que árbitro se disculpó por error que dejó a Perú fuera del Mundial

El exgoleador de Universitario y de la Blanquirroja Piero Alva fue entrevistado por Luis ‘Cuto’ Guadalupe en su canal de YouTube. El ‘Zorro’ mencionó algunas anécdotas poco conocidas de su vida, entre las que se encuentra uno que lo marcó en su juventud.

El delantero fue parte de la selección peruana sub-20 que jugó el Sudamericano de dicha categoría en Argentina 1999. La Bicolor estuvo cerca de clasificar al Mundial, pero para ello debía ganarle a Chile en la última fecha del hexagonal final del campeonato, resultado que no pudo conseguir por una polémica decisión del árbitro.

“Nos robaron el partido ante Chile. Es que decían que Roque Santa Cruz ya estaba vendido al Bayern Múnich y nosotros estábamos dejando fuera a Paraguay. Le íbamos ganando 2-1 a Chile, estábamos clasificando, y el árbitro Ángel Sánchez no cobra un off-side descarado que fue el 2-2″ , contó Alva.

Con dicha igualdad, Perú y la Roja dejaron el pase libre para que los guaraníes obtengan el cuarto cupo al certamen mundialista.

Sin embargo, años más tarde, el ‘Zorro’ volvería a encontrarse con aquel réferi Ángel Sánchez entre el 2016 y 2017, cuando el exfutbolista tomaba un curso para convertirse en director técnico.

“El curso para ser DT lo llevo en Argentina y, ¿quién era el profesor de reglas y arbitraje? Era él. Yo le tomo una foto y se la mando al grupo con los chicos de esa selección. ‘Mándalo a la m... de mi parte’, me decían”, reveló.

Gran sorpresa se llevó el exgoleador cuando el árbitro comentó que se acordaba de aquel partido y de su error: “En su curso nos hace presentarnos a cada uno. ‘Yo soy Piero Alva, fui jugador profesional, tal y tal, estuve en la selección sub-20 en Mar del Plata’, apenas dije eso, él volteó y me dijo frente a todos: ‘Tú me debes odiar, dile a tu promoción que me perdone’”, narró.

“Contó la historia tal y como había pasado: ‘Tienen razón, ustedes debieron ir al Mundial, mi error fue creer en el línea, lo vi tan seguro que dejé seguir la jugada’. Yo me quería tirar por la ventana y le dije: ‘Sí, mi promoción te odia un poquito’”, finalizó su relato.