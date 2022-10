Manchester City vs. Manchester United EN VIVO: ¿cuándo juegan por la Premier League?

Manchester City vs. Manchester United protagonizarán una edición más del derbi de Manchester este domingo 2 de octubre por la novena jornada de la Premier League 2022-23, desde las 8.00 a. m. (hora peruana). La transmisión del duelo entre ciudadanos y diablos rojos estará a cargo de ESPN para toda Sudamérica y la plataforma de streaming Star Plus . También podrás seguir el minuto a minuto y los resultados de los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Manchester City vs. Manchester United: previa

Manchester City vs. Manchester United: fecha y hora del clásico

El derbi entre Manchester City vs. Manchester United está pactado para este domingo 02 de octubre a las 8.00 a. m. (hora peruana).

Perú, México, Ecuador, Colombia: 8.00 a. m.

Bolivia, Venezuela, Paraguay: 09.00 a. m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile: 10.00 a. m.

Manchester City vs. Manchester United: ¿qué canal transmite EN VIVO?

La transmisión del partidazo entre Manchester City vs. Manchester United estará a cargo de la cadena internacional ESPN para toda Sudamérica y la plataforma de streaming Star Plus.

Argentina: ESPN y Star Plus

Bolivia: Star Plus

Chile: ESPN y Star Plus

Colombia: ESPN y Star Plus

Ecuador: ESPN y Star Plus

México: Paramount+

Perú: ESPN y Star Plus

Paraguay: Star Plus

Uruguay: Star Plus

Venezuela: ESPN y Star Plus.

¿Cómo ver Manchester City vs. Manchester United en Star Plus?

Para acceder a Star Plus para ver el Manchester City vs. Manchester United, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.