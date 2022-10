[En Vivo] Valencia vs. Espanyol: ¿a qué hora juegan por LaLiga Santander 2022-2023?

Valencia vs. Espanyol EN VIVO se juega este domingo 2 de octubre, a las 7.00 a. m. (hora peruana), en el RCDE Stadium de Barcelona. El duelo va por la fecha 7 de LaLigaSantander y contará con la transmisión de ESPN 4 y Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Valencia vs. Espanyol: ficha del partido

Partido Valencia vs. Espanyol Fecha Domingo 2 de octubre Hora 7.00 a. m. (hora peruana) Canal ESPN 4 y Star Plus Lugar RCDE Stadium

¿A qué hora juegan Valencia vs. Espanyol?

Perú: 7.00 a. m.

Colombia: 7.00 a. m.

Ecuador: 7.00 a. m.

México: 7.00 a. m.

Bolivia: 8.00 a. m.

Paraguay: 8.00 a. m.

Venezuela: 8.00 a. m.

Argentina: 9.00 a. m.

Brasil: 9.00 a. m.

Chile: 9.00 a. m.

Uruguay: 9.00 a. m.

España: 2.00 p. m.

PUEDES VER: Perú se coronó campeón del mundo por primera vez en su historia en fútbol 7

Valencia vs. Espanyol: probables alineaciones

Valencia : Giorgi Mamardashvili; Thierry Correia, Gabriel Paulista, Mouctar Diakhaby, José Luis Gayá; Yunus Musah, Hugo Guillamón, André Almeida; Samu Castillejo, Edison Cavani y Samuel Lino.

: Giorgi Mamardashvili; Thierry Correia, Gabriel Paulista, Mouctar Diakhaby, José Luis Gayá; Yunus Musah, Hugo Guillamón, André Almeida; Samu Castillejo, Edison Cavani y Samuel Lino. Espanyol: Álvaro Fernández; Brian Oliván. Leandro Cabrera, Sergi Gómez, Óscar Gil; Edu Expósito, Sergi Darder, Vinícius Souza; Javi Puado, Joselu y Martin Braithwaite.

¿Qué canal transmite Valencia vs. Espanyol?

Valencia vs. Espanyol por LaLiga Santander se podrá ver a través de Star Plus. Conoce cómo acceder a la plataforma de streaming.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Valencia vs. Espanyol?

Para acceder a Star Plus y ver el Valencia vs. Espanyol, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Valencia vs. Espanyol?

Valencia vs. Espanyol por la liga española se jugará en el RCDE Stadium de Barcelona, España, y con capacidad para 40.000 espectadores.