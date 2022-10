Piero Alva y su peculiar revelación: “En mi casa hubieran preferido que sea hasta actor porno”

Piero Alva jugó durante varios años en Universitario de Deportes, en los que destacó de manera individual y obtuvo una serie de títulos nacionales. El ‘Zorro’ brindó una entrevista para el programa de YouTube de Luis ‘Cuto’ Guadalupe, en la que reveló algunos detalles ocultos de su trayectoria profesional.

El exdelantero contó cómo fueron sus inicios en el fútbol y señaló que su mamá no quería que él se dedicara a este deporte, por lo que tuvo que mentir regularmente para ir a entrenar con el cuadro crema.

“Al principio, yo mentía en mi casa y decía que iba al colegio. Hubieran preferido que sea hasta actor porno. Por el lado de mamá, todos traumados. Mi abuelo no supo hasta que me vio en la TV. Con el fútbol nada, cero” , indicó.

“Yo me había dado cuenta de que el deporte era lo único que me iba a dar posibilidad de salir adelante. Llego a la ‘U’ porque había escuchado que hacían contratos y pagaban. Haciendo pruebas me daban cinco soles de pasaje y almuerzo. Me sentía en el Real Madrid. Más allá de ser hincha, lo que quería era que me paguen la carrera, la universidad”, agregó.

Piero Alva contó que Oblitas le metió una cachetada a exfutbolista de Cristal

Por otro lado, Piero Alva contó una anécdota sobre Juan Carlos Oblitas. De acuerdo a la entrevista, el ‘Ciego’ le dio una cachetada al delantero Prince Amoako durante un partido de práctica.

“Una vez hicimos un partido de práctica con Municipal y ahí estaba Amoako, el africano. Estaba medio fastidiado el zambo. Nosotros les jugamos bien, entonces nos empezaron a molestar y a patear. Entonces el ‘Ciego’ paró la práctica y el zambo como que se le pone medio boca a boca; y (Oblitas) quiere defender al jugador que habían pateado. El zambo siguió hablando y le metió una cachetada”, manifestó.