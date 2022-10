Piero Alva reveló que Juan Carlos Oblitas le metió una “cachetada” a subcampeón de la Libertadores

Piero Alva, exfutbolista peruano y actual jefe de la unidad técnica de menores en Universitario, fue entrevistado por Luis Guadalupe en su programa “La fe de Cuto” y, entre muchos otros temas, emitió una impactante revelación que tiene como protagonista a Juan Carlos Oblitas —director general de la FPF— en su etapa como entrenador de la selección peruana sub-20.

El ‘Zorrito’ dio a conocer que el ‘Ciego’ le había dado una bofetada a un excampeón de la Copa Libertadores con Sporting Cristal durante un partido de práctica de la Bicolor con Deportivo Municipal.

“Una vez, hicimos un partido de práctica con Municipal y ahí estaba Amoako, el africano. Armado el zambo. Tú lo veías telita, pero se sacaba el polo y era Bruce Lee. Podías hacer un curso de anatomía con él porque tenía todos los músculos en su sitio”, inició.

“No sé qué había pasado. Estaba medio fastidiado el zambo. Nosotros les jugamos bien, entonces nos empezaron a molestar, a patear, y —ojalá el ‘Ciego’ no se moleste por contar esto— mete una patada. No me acuerdo si fue Prince, pero metieron una patada fuerte. Entonces el ‘Ciego’ paró la práctica”, prosiguió.

¿Cómo fue la cachetada?

El exjugador de 43 años dio detalles de cómo ocurrió ese tenso momento entre Oblitas y Amoako. “‘¿Qué pasa? —le dice—. Es un partido de práctica’. Medio que se acerca un poquito. Y el zambo ya hablaba un poco español, y como que lo quiere mandar a la m*** al ‘Ciego’, pues, imagínate. Y como que se le pone medio boca a boca; y el ‘Ciego’ quiere defender al jugador que habían pateado; y el zambo siguió hablando; y le metió una cachetada el ‘Ciego’”, explicó.

Por último, también resaltó que el actual director general de la FPF no dio paso atrás y se quedó “firme” ante el exfutbolista ghanés, quien se encontraba furioso. “El zambo se puso como un animal, lo agarraron. ¿Tú crees que el ‘Ciego’ retrocedió un paso? Se quedó firme e incluso dijo: ‘Déjenlo si quieren, no lo agarren’”, finalizó.