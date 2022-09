¿A qué ahora ver UTC vs. César Vallejo EN VIVO HOY por el Torneo Clausura de la Liga 1?

UTC vs. César Vallejo EN VIVO se enfrentan este viernes 30 de setiembre por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022 a partir de las 3.30 p. m. (hora peruana) en el estadio Héroes de San Ramón en Cajamarca. El encuentro será televisado por GolPerú. Para que no te pierdas este compromiso y los partidos de hoy, puedes ver la transmisión del fútbol peruano por internet vía Movistar Play y en La República Deportes. Aquí encontrarás el horario, canal de TV, alineaciones, pronóstico y el minuto a minuto.

UTC vs. César Vallejo: ficha del partido

UTC vs. César Vallejo Torneo Clausura, fecha 13-Liga 1 2022 ¿Cuándo juegan? Viernes 30 de setiembre ¿A qué hora? 3.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca ¿Canal? GolPerú

César Vallejo visitará a UTC en Cajamarca por la fecha 13 del Torneo Clausura. Los trujillanos irán por una nueva victoria en el campeonato que les permita seguir soñando con el título nacional.

El equipo de ‘Chemo’ Del Solar marcha en el sexto puesto con 22 puntos, por lo que, con un triunfo, quedaría a tan solo tres unidades del líder Sporting Cristal.

Al frente estará el Gavilán del Norte, que busca meterse en competencia internacional, aunque le quedan pocas chances de lograrlo.

¿A qué hora juegan UTC vs. César Vallejo?

UTC vs. César Vallejo se jugará a partir de las 3.30 p. m. (hora peruana) por la Liga 1 2022.

¿Qué canal transmite UTC vs. César Vallejo?

La señal encargada de televisar el encuentro UTC vs. César Vallejo será Gol Perú, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la Liga 1 2022.

¿Qué canal es Gol Perú?

Si no quieres perderte el choque UTC vs. César Vallejo, sintoniza los siguientes canales de Movistar TV para encontrar la señal de Gol Perú:

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo seguir UTC vs. César Vallejo ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de UTC vs. César Vallejo por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.