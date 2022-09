Liverpool vs. Brighton: ¿a qué hora, dónde y cómo ver el duelo por Premier League?

¿Cuándo juega Liverpool vs. Brighton EN VIVO? Los dirigidos por Jürgen Klopp recibirán al Brighton & Hove Albion en Anfield Road por la novena jornada de la Premier League. El compromiso entre ambas escuadras está pactado para este sábado 1 de octubre a las 9.00 a. m. (hora peruana) y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de Star Plus para Sudamérica. Recuerda que puedes seguir el minuto a minuto de este cotejo y los resultados de los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

¿A qué hora ver Liverpool vs. Brighton?

El partido Liverpool vs. Brighton por la Premier League se llevará a cabo este sábado 1 de octubre a las 9.00 a. m. (hora peruana).

Perú, México, Ecuador, Colombia: 9.00 a. m.

Bolivia, Venezuela, Paraguay: 10.00 a. m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile: 11.00 a. m.

¿Qué canal transmite Liverpool vs. Brighton?

La transmisión del Liverpool vs. Brighton EN VIVO y EN DIRECTO estará a cargo de la plataforma de streaming Star Plus para toda la región de Sudamérica.

¿Cómo ver Liverpool vs. Brighton por internet?

Si quieres disfrutar del Liverpool vs. Brighton por internet gratis, deberás conectarte a la web de La República Deportes, en la cual encontrarás toda la información y el minuto a minuto de este compromiso.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver Liverpool vs. Brighton?

Para acceder a Star Plus y ver el Liverpool vs. Brighton, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio de streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo su contenido disponible.