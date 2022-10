Independiente del Valle vs. Sao Paulo vía DirecTV Sports: ¿dónde VER final de Copa Sudamericana?

VER Independiente del Valle vs. Sao Paulo EN VIVO AQUÍ. Ambos equipos se enfrentan este sábado 1 de octubre por la final de la Copa Sudamericana desde las 3.00 p. m. (Ecuador y Perú) y 5.00 p. m. (Brasil) en el Estadio Mario Alberto Kempes, Argentina. El encuentro será televisado por DirecTV Sports. Para que no te pierdas este compromiso y los partidos de hoy, puedes ver la transmisión ONLINE en La República Deportes.

El Matagigantes llega a esta instancia luego de eliminar a Melgar y tratará de obtener su segunda estrella a nivel internacional. Por su parte, el Tricolor dejó en el camino a Goianiense y parte como el favorito para llevarse el triunfo sobre el elenco ecuatoriano.

Independiente del Valle vs. Sao Paulo: ficha del partido amistoso

Independiente del Valle vs. Sao Paulo Final Copa Sudamericana 2022 ¿Cuándo juegan? Sábado 1 de octubre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (Ecuador y Perú), 5.00 p. m. (Brasil) ¿Dónde? Estadio Mario Alberto Kempes ¿Canal? DirecTV Sports

¿A qué hora juegan Independiente del Valle vs. Sao Paulo?

Ecuador, Perú, México, Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela, Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay: 5.00 p. m.

¿Qué canal transmite Independiente del Valle vs. Sao Paulo?

Independiente del Valle vs. Sao Paulo se enfrentarán por la final de la Copa Sudamericana 2022 y podrás verlo EN VIVO por la señal de DirecTV Sports.

¿Cómo ver Independiente del Valle vs. Sao Paulo EN VIVO vía DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver DirecTV Go por internet?

