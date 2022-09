Pedro García se rinde ante Bryan Reyna: “Es la incorporación más sorpresiva de los últimos 40 años”

La selección peruana derrotó 4-1 a El Salvador en el segundo partido de la era de Juan Reynoso como técnico. En este duelo, Bryan Reyna se llevó todos los reflectores debido a su gran actuación. El extremo nacional fue titular y anotó el tercer gol de la Blanquirroja tras una buena jugada individual.

Ante ello, el periodista deportivo Pedro García destacó la aparición del futbolista de la Academia Deportiva Cantolao en la Bicolor y la calificó como la más sorpresiva de las últimas décadas.

“Sigo retrocediento y trato de recordar un ingreso sorpresivo, y no, no lo encuentro. Por lo tanto, me animaría a decir que esta incorporación de Bryan Reyna es la más sorpresiva de los últimos 40 años. No digo importante, sino sorpresiva, porque nadie lo tenía”, indicó el comentarista en el programa “Al Ángulo” de Movistar Deportes.

¿Hasta cuándo tiene contrato Bryan Reyna en Cantolao?

Según el portal de Transfermarkt, Bryan Reyna tiene contrato con la Academia Deportiva Cantolao hasta el 31 de diciembre del 2023. Por ello, cualquier club interesado en fichar al extremo para la próxima temporada deberá negociar directamente con el cuadro de La Punta.

Uno de los equipos que tendría en la mira al atacante es Alianza Lima, tal y como lo informó el periodista de Líbero José Varela. Recordemos que los íntimos tuvieron en carpeta al futbolista de 24 años a inicios de año, pero finalmente no se concretó su llegada.