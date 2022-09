Periodistas brasileños revelan que Guerrero no seguirá en Avaí y piden su retorno a Alianza

A mediados del 2022, Paolo Guerrero fichó por el Avaí de la Serie A de Brasil luego de recuperarse de su lesión en la rodilla. En esta escuadra, el ‘Depredador’ ha tenido varios minutos, pero no ha mostrado un buen rendimiento. Hasta el momento, el atacante nacional no ha marcado ningún gol en el Brasileirao.

Ante ello, los periodistas de dicho país, Andrew Souza y Saimon Bianchini, brindaron una entrevista para el programa “Magaly TV, la firme” y se pronunciaron sobre la actualidad del artillero.

“Lo que percibo es que, cuando no juega Paolo Guerrero, los hinchas están más satisfechos. No están muy felices con Guerrero . Siento que, tal vez, Guerrero deba regresar a Perú, jugar en Alianza Lima o en un equipo local, siento que esa puede ser una alternativa. También jugar en la MLS de Estados Unidos”, indicó Souza.

Por su parte, Bianchini reveló que el delantero dejará este club a final de temporada. “Paolo no está jugando con mucha frecuencia acá. Entonces, no consigue una continuidad de mucho fútbol. De lo que se habla es que no va a seguir en Avaí”, manifestó el comunicador.

Los números de Paolo Guerrero en Avaí

Durante la temporada 2022, Paolo Guerrero ha disputado 398 minutos en nueve partidos con la camiseta del Avaí. No ha anotado gol ni ha brindado asistencias. El ‘Depredador’ solo tiene contrato con este club brasileño hasta final del 2022.