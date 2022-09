José ‘Patrón’ Velásquez sobre Farfán y Guerrero: “Ya retírense, no sean malos”

Jefferson Farfán y Paolo Guerrero son dos de los mejores jugadores nacionales que han salido en los últimos años. Por un lado, la ‘Foquita’ brilló en todos los equipos en los que estuvo, mientras que el ‘Depredador’ hizo lo propio. Asimismo, ambos son históricos en la selección peruana y fueron importantes para el tan recordado regreso a la Copa del Mundo tras más de 30 años.

A día de hoy, ambos se encuentran en el ocaso de sus carreras y, ante esto, José Velásquez, también conocido como el ‘Patrón’, les dejó un consejo a ambos.

“Bueno, realmente Farfán ya ha tenido la oportunidad de jugar en el extranjero, al igual que Paolo Guerrero. Yo pienso que ellos ya deben tratar de retirarse, porque ya tienen la edad como para retirarse. Sobre dinero, pienso yo que tienen en cantidad, por eso es mejor quedar en todo lo que han hecho que jugar lesionados, no me parece. Si me escuchan, yo les digo, por favor, ya retírense, no sean malos (dijo entre risas)” , inició en diálogo para Willax.

Sobre Farfán en el clásico

El ‘Patrón’ también comentó sobre el estado físico de la ‘Foquita’ en el duelo que Alianza Lima perdió ante Universitario, mismo en el que ingresó casi al final del cotejo.

“Si estás en la ‘comelona’ seguido y mucho más de lo que realmente se debe, pues vas a engordar, pero si no te mantienes así como yo (entre risas)”, puntualizó.