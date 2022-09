[GolPerú EN VIVO] Partido Melgar vs. Binacional: juegan HOY por Torneo Clausura de la Liga 1

Melgar vs. Binacional EN VIVO juegan vía GolPerú, desde las 3.30 p. m., por la fecha 13 del Torneo Clausura en la Liga 1 2022. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Monumental de la UNSA y podrás seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te informará acerca de las formaciones iniciales de ambos clubes, así como el marcador actualizado, videos de goles e incidencias y resultado final al término de los 90 minutos en este y otros partidos de hoy.

Melgar vs. Binacional: ficha del partido

Partido Melgar vs. Binacional ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 29 de septiembre ¿A qué hora? 3.30 p. m. ¿Dónde? Estadio Monumental de la UNSA ¿En qué canal? GolPerú

¿A qué hora juegan Melgar vs. Binacional?

En todo el territorio peruano, la hora de inicio para este Melgar vs. Binacional será desde las 3.30 p. m.

Tras la eliminación de la Copa Sudamericana, malos resultados persiguen a FBC Melgar en la Liga 1. Desde hace tres juegos, el Dominó no sabe lo que es ganar.

En tanto, los rojinegros se mantienen invictos en sus últimos cinco juegos ante el Poderoso del Sur, que viene de empatar 1-1 contra Sporting Cristal en Juliaca. Con 48 puntos en la tabla del acumulado, los puneños se esperanzan en obtener un cupo para el torneo internacional el 2023.

El conjunto mistiano, en tanto, dejó remontar el choque pendiente que tenía en su visita a César Vallejo. El 1-0 tempranero con el que se había adelantado en el Mansiche se convirtió en un amargo 3-2 en contra que los deja quintos en el Clausura con 22 unidades, a cinco del líder Alianza Lima.

En mayo de este año, Melgar y Binacional se enfrentaron en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina en un cotejo que terminó 1-0 a favor de los hoy dirigidos por Pablo Lavallén. El gol del triunfo aquella vez lo marcó Bernardo Cuesta.

¿Qué canal transmite Melgar vs. Binacional?

Para la televisión peruana, el canal encargado de transmitir el Melgar vs. Binacional será GolPerú, señal que cuenta con los derechos para la mayoría de encuentros en la Liga 1 2022.

¿Cómo ver Melgar vs. Binacional ONLINE?

Si no quieres perderte el Melgar vs. Binacional por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal GolPerú. Desde el extranjero, el duelo se podrá ver a través de Star Plus, pero si no tienes acceso a ninguno de estos medios, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde sintonizar GolPerú para ver Melgar vs. Binacional?

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

Últimos partidos de Melgar vs. Binacional

Binacional 0-1 Melgar | 08.05.22

Binacional 1-5 Melgar | 01.08.21

Binacional 1-1 Melgar | 01.05.21

Binacional 2-4 Melgar | 08.02.20

Melgar 1-0 Binacional | 13.10.19.

Melgar vs. Binacional: pronósticos

Betsson: gana Melgar (1,27), empate (5,20), gana Binacional (12,00)

Bet365: gana Melgar (1,33), empate (5,75), gana Binacional (8,50)

Doradobet: gana Melgar (1,30), empate (5,25), gana Binacional (10,00)

Inkabet: gana Melgar (1,30), empate (5,04), gana Binacional (9,94)

Te apuesto: gana Melgar (1,30), empate (5,00), gana Binacional (10,00).

¿Dónde juegan Melgar vs. Binacional?

El escenario de este compromiso será el Estadio Monumental de la UNSA, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Arequipa con capacidad para 60.000 espectadores.