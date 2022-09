¿Por qué se alejaron Claudio Pizarro y Paolo Guerrero? La verdad del ‘Bombardero de los Andes’

El último fin de semana se llevó a cabo el último partido de Claudio Pizarro en Alemania, en el que el ‘Bombardero de los Andes’ se despidió a lo grande de los hinchas del Werder Bremen y Bayern Múnich. En el evento participaron leyendas de ambos clubes y amigos del exjugador, pero ninguno de la selección peruana.

A pesar de esto último, el máximo goleador de los lagartos y multicampeón con los bávaros confirmó que planea realizar un partido de despedida en nuestro país y que invitará a excompañeros de la selección peruana como Jefferson Farfán, Juan Manuel Vargas y Paolo Guerrero, con quien no ha tenido la mejor relación últimamente.

Como se recuerda, Claudio Pizarro y Paolo Guerrero no solo defendieron la camiseta de la Blanquirroja durante varios años, sino que también compartieron equipo en el Bayern Munich. Si bien eran muy unidos y se les veía haciendo cosas juntos como por ejemplo ver carreras de caballos, la relación de amistad que tenían se llegó a resquebrajar del todo . ¿Qué sucedió entre ambos?

Según las propias palabras del propio Pizarro, todo se ‘enfrió' cuando se dio la suspensión de Paolo Guerrero por haber dado positivo a cocaína. En ese entonces, la madre del ‘Depredador’ salió a declarar que todo había sido orquestado por Claudio con el objetivo de ocupar el lugar de su hijo en el Mundial Rusia 2018.

¿Qué dijo Claudio Pizarro?

“ Con Paolo tengo una buena relación (digamos)... Después de todas las cosas que pasaron y sucedieron cuando él tuvo el problema (que lo suspendieron y casi se queda sin Mundial), su mamá salió a decir algunas cosas que obviamente no eran ciertas y que posteriormente salió a pedir disculpas ”, dijo Claudio Pizarro en una entrevista para Raúl Tola hace algunos años.

Asimismo, el exgoleador del Werder Bremen se mostró triste por la no respuesta de quien consideraba su amigo. “Me sorprendió que no tuviera la delicadeza de darme una llamada o decirme algo al respecto porque él me conoce de hace muchos años, estuvo en casa en Alemania. Siempre le tuve una estima muy grande”, añadió.

Finalmente, Claudio Pizarro confirmó que tras ese incidente, no tuvieron la “misma relación” ni tuvieron “el mismo contacto que existía antes”. Pese a todo esto, el propio Pizarro confirmó que planea invitar a Paolo Guerrero a su despedida que se realizaría en Matute. ¿Aceptará el ‘Depredador’? Solo el tiempo lo dirá.