Presidenta de Cantolao contó que Bryan Reyna fue despedido de Mallorca “por ir a jugar Play Station”

Además de los halagos que se ganó luego de estrenarse con gol en la selección peruana, el extremo derecho Bryan Reyna ha sido objeto de algunos cuestionamientos por un par de hechos extrafutbolísticos que protagonizó en el pasado. Uno de ellos fue el que le puso fin a su paso por el fútbol europeo antes de regresar al Perú.

Hace unos años, cuando militaba en el Mallorca de la Tercera División de España, el futbolista fue despedido por indisciplina, informó la agencia EFE. Según Gisella Mandriotti, presidenta del club chalaco, la verdadera razón de su salida fue haber pasado la hora límite del toque de queda, entonces vigente debido a la pandemia, por quedarse “a jugar Play Station” con un compañero.

“Lo único que hizo fue ir a jugar Play Station, lo que juegan los niños hoy en día para entretenerse. Lamentablemente, se le pasó la hora del toque de queda y ahí los ‘agarraron’, pero en realidad no hizo nada del otro mundo. No se fue a la discoteca, no se fue a tomar”, declaró la directiva para Willax TV.

Previamente, su exentrenador Jorge Espejo también había mencionado esta versión de los hechos. Tras aquel episodio, Reyna retornó a territorio peruano, donde actualmente cumple su segunda temporada consecutiva en la Liga 1 con el Delfín.

¿Cuánto vale el pase de Bryan Reyna?

De acuerdo con el portal Transfermarkt, el costo de la ficha del jugador de 24 años es de 300.000 euros. Su contrato con Cantolao vence en diciembre del 2023, aunque ya está en la órbita de Alianza Lima para la siguiente campaña.

¿En qué equipos ha jugado Bryan Reyna?

Formado en las divisiones menores del cuadro del Callao, Reyna emigró al país ibérico en 2016, cuando contaba con 17 años.