Jean Deza se puso como ejemplo ante Bryan Reyna: “No cometas los mismos errores”

La grata aparición de Bryan Reyna en la selección peruana ha generado todo tipo de comentarios hacia el jugador, desde elogios hasta consejos de futbolistas más experimentados. En este último grupo se encuentra Jean Deza, quien compartió su opinión acerca de cómo debería tomar el extremo toda la atención que se ha puesto sobre él.

“Tiene que saberlo manejar. Ha jugado muy bien, ha hecho un gol, que es importante. A mí también me tocó debutar en el 2014 o 2015 contra Inglaterra y fue un debut en lo personal bueno. Tiene que estar tranquilo y las personas que lo rodean tienen que mentalizarlo a seguir por el mismo camino”, declaró el ‘Ratón’ al término del partido entre ADT y Sporting Cristal.

Consciente de las malas decisiones que lo perjudicaron en el pasado, Deza no dudó en ponerse a sí mismo como ejemplo de cómo no actuar: “Si tienes talento, cuídate. Rodéate de buenas personas, de tu familia, que es lo más importante. No cometas los mismos errores. Creo que hay ejemplos, yo soy uno de ellos”.

Bryan Reyna anotó su primer gol con la selección peruana en su debut. Foto: composición/FPF

“Uno cree que con el talento piensa que lo va a tapar, pero solo el talento no sirve. Como dijo Reynoso, aquí en Perú hay mucho talento. Lamentablemente, la prensa habla bien de un jugador, se la cree, y en dos meses ya no lo volvemos a ver”, agregó el atacante de ADT.

¿Cuánto vale Bryan Reyna?

El portal especializado Transfermarkt tasó en 300.000 euros el valor del pase del jugador de 24 años, quien tiene contrato con Cantolao hasta fines del 2023. Según informó el periodista José Varela, Alianza Lima es uno de los clubes que tiene en sus planes a Reyna para la próxima temporada.