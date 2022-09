La llegada de Juan Reynoso al banquillo de la Blanquirroja ha supuesto el inicio de una etapa de transición en el Equipo de Todos, que busca un nuevo comienzo tras el fin de la exitosa etapa de Ricardo Gareca, el cual llegó a su fin con el partido de repechaje ante Australia. Este cambio ha implicado también la entrada de nuevos nombres a la interna de la Bicolory, a su vez, la salida de otros.

Una de estas personas es Nicolás Rey, quien luego de la contundente victoria peruana por 4-1 ante El Salvador fue despedido por los jugadores nacionales en medio de una ovación y gran cantidad de abrazos. Esto ocurrió luego de que se conociera que el comunicador no continuaría más como miembro de la selección. Pero ¿quién es Nicolás Rey y qué rol jugaba en la escuadra nacional? Descúbrelo en las siguientes líneas.

La relación entre Rey y la Blanquirroja

Nicolás Rey Verme es un periodista deportivo peruano, quien hasta hace poco se desempeñaba como jefe de prensa de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Egresado como licenciado en Periodismo Deportivo por la Universidad de Palermo de Buenos Aires en 2011, su trayectoria profesional ha estado ligada desde sus inicios al balompié y a las relaciones públicas.

Su vínculo laboral con el cuadro nacional comenzó en octubre de 2018, unos meses después de la primera participación mundialista de la selección después de 36 años.

Durante su periodo al frente del Área de Comunicaciones de la Bicolor, en particular durante la era del ‘Tigre’ Gareca, Rey había sido una pieza fundamental para mantener el nexo entre la prensa y los pormenores del Equipo de Todos, un trabajo que, según comentaba, disfrutaba realizar y que siempre aspiraba a mejorar.

Rey y los jugadores de la Selección tras la victoria frente a El Salvador. Foto: Instagram/Nicolás Rey

“Lo que más me gusta de mi posición actual, principalmente, es que voy feliz a trabajar. Absolutamente, todos los temas que tengo que tratar me apasionan, sean negativos o positivos, y siento un compromiso y una proactividad natural que me llevan a siempre estar pensando cómo hacer las cosas mejor y que el fútbol se beneficie”, destacó en una entrevista que le realizó su casa de estudios.

El cariño de la interna

Tal como se pudo ver en las diversas muestras de afecto que se dieron tras el anuncio de su adiós, la relación entre los jugadores y Rey Verme era excelente. Edison Flores, Christopher Gonzáles, Luis Abram, Santiago Ormeño, entre otros, fueron algunos de los que manifestaron por redes sociales su cariño hacia el saliente hombre de prensa, cuya ausencia se hará sentir.

Jugadores se despidieron de Nicolás Rey. Foto: Instagram/Edison Flores

Jugadores se despidieron de Nicolás Rey. Foto: Instagram/Luis Abram

Jugadores se despidieron de Nicolás Rey. Foto: Instagram/Christopher Gonzáles