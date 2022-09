DT de El Salvador ‘furioso’ tras la goleada de Perú: “No podemos regalar partidos de esta manera”

Dura caída. La selección peruana consiguió su primera victoria en la era Juan Reynoso y registró un contundente 4-1 ante El Salvador. Más allá de la alegría presente en los incaicos, para los salvadoreños el panorama fue distinto y su entrenador evidenció todo su malestar.

El estratega Hugo Pérez consideró fatales los errores que cometieron ante su rival de turno. “Nosotros regalamos cuatro pelotas que nos costaron cuatro goles, y contra jugadores de un nivel alto como tiene Perú, no te perdonan. Esa es la realidad”, sostuvo en conferencia de prensa.

Bryan Reyna debutó con el gol y fue una de las figuras. Foto: Twitter/Selección peruana

El estratega de ‘La Selecta’ aprovechó para referirse sobre Juan Reynoso. Además, remarcó que lo acontecido ante la Bicolor tendrá consecuencias para varios futbolistas.

“Perú es un buen equipo, tiene un entrenador muy bueno, pero veo los errores que cometimos y son infantiles, y se los digo a los jugadores ahorita. Con el análisis de este partido hay jugadores que puede ser que ya no estén, no vuelvan, porque no podemos estar regalando partidos de esta manera”, añadió

Por otra parte, en relación con los objetivos que tiene el elenco centroamericano —llegar al Mundial 2026—, el técnico fue muy autocrítico con el nivel mostrado.

“Si nos equivocamos tal vez como un equipo que no tiene la jerarquía de Perú, nos perdonan, pero hoy no. Eso me molesta, que a este nivel sigan repitiendo errores que no deben (...). Para ir a un mundial no podemos regalar eso, en el fútbol hoy te castigan los más grandes y hoy nos pasó eso”, finalizó.