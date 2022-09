¿A qué hora juegan Peñarol vs. Boston River EN VIVO HOY por la Copa Uruguay 2022?

Peñarol vs. Boston River EN VIVO se enfrentan a partir de las 6.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (horario uruguayo) por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay 2022. La transmisión del duelo irá por VTV Plus desde el estadio Campeón del Siglo, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy en La República Deportes, con el minuto a minuto, recopilación en video de los goles y los onces titulares de ambos equipos.

Peñarol vs. Boston River: ficha del partido

Partido Peñarol vs. Boston River ¿Cuándo juegan? Hoy miércoles 28 de septiembre ¿A qué hora? 6.30 p. m. (Perú), 8.30 p. m. (Uruguay) ¿Dónde? Estadio Campeón del Siglo ¿En qué canal? VTV Plus

¿A qué hora juega Peñarol vs. Boston River?

Uruguay: 8.30 p. m.

Colombia: 6.30 p. m.

Ecuador: 6.30 p. m.

México: 6.30 p. m.

Perú: 6.30 p. m.

Bolivia: 7.30 p. m.

Paraguay: 7.30 p. m.

Venezuela: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.30 p. m.

Argentina: 8.30 p. m.

Brasil: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (jueves 29).

Al margen de su presente irregular en el Torneo Clausura, Peñarol busca seguir con el buen paso que lleva en la Copa Uruguay. Por el pase a los cuartos de final del torneo, el Manya recibe a Boston River, club que atraviesa una racha negativa de resultados en las últimas fechas.

El equipo carbonero viene de una derrota en casa por la mínima ante Montevideo City por el campeonato uruguayo. Nicolás Palavecino, con un gol agónico, fue el verdugo del Mirasol, que ve crecer cada vez más la distancia respecto a los líderes de la tabla anual.

El Carbonero nunca ha perdido contra Boston River. Foto: Peñarol

El cuadro verdirrojo, por su parte, lleva tres derrotas al hilo. La más reciente fue en su visita a Deportivo Maldonado, que se puso 2-1 a pocos minutos del final con anotación de Marcos Camarda.

Peñarol mantiene una superioridad absoluta sobre Boston River en el historial, pues de las 16 veces que lo enfrentó, empató las tres primeras y ganó las 13 siguientes de forma consecutiva. Este año ya se midieron por el Apertura y el resultado fue 1-0 para los aurinegros.

¿Qué canal transmite Peñarol vs. Boston River?

En territorio uruguayo, la transmisión por TV del Peñarol vs. Boston River irá por la señal de VTV Plus, canal que cuenta con los derechos de la Copa Uruguay, así como el Campeonato Uruguayo.

¿Dónde ver Peñarol vs. Boston River ONLINE?

Si no quieres perderte el partido Peñarol vs. Boston River por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que te lleva todos los encuentros del fútbol charrúa (fuera de Uruguay). En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alineaciones probables de Peñarol vs. Boston River

Peñarol : T. Cardozo; E. Busquets, A. Da Silveira, Y. Rak, J. Ramos; S. Cristóforo, R. Saravia; B. Lozano, K. Méndez, N. Rossi, R. Bentancourt.

Boston River: S. Silva; M. Villa, M. Mancebo, G. Rodríguez, P. Silva, E. Gómez, R. Pérez, J. Alberti, F. Rodríguez, C. Olivera, A. Rodríguez.

Últimos partidos de Peñarol vs. Boston River

Peñarol 1-0 Boston River | 21.05.22

Boston River 2-5 Peñarol | 26.09.21

Peñarol 5-2 Boston River | 30.05.21

Boston River 1-2 Peñarol | 06.02.21

Peñarol 2-0 Boston River | 22.11.20.

Estadio de Peñarol vs. Boston River

El escenario de este compromiso será el estadio Campeón del Siglo, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Montevideo. Es propiedad del Club Atlético Peñarol y tiene capacidad para albergar a más de 40.000 espectadores.