Cassano vuelve a despotricar en contra de Cristiano Ronaldo y le ‘exige’ que se retire

Luego de la dura eliminación de la selección de Portugal a manos de España de la UEFA Nations League 2022-23, los críticos de Cristiano Ronaldo salieron al frente para opinar en contra del luso, e incluso decir que ya no está para este tipo de competencias. Uno de ellos fue el exjugador italiano Antonio Cassano, quien volvió a despotricar del ‘Comandante’.

Cassano fue el más ácido con sus comentarios en contra del futbolista del Manchester United, y, primero, empezó recalcando que no es de su agrado. “Tengo un enorme respeto para Cristiano, pero como futbolista no me gusta. Messi es como Maradona y, cuando se habla de sacrificios, hay que recordar que Leo se fue de Argentina con 14 años y superando muchos problemas físicos. Estuvo cuatro años él solo, en Barcelona, y estos son sacrificios”, inició.

Por otro lado, el exjugador de la selección italiana invitó a Cristiano a que ‘cuelgue’ los chimpunes. “Un tipo como Cristiano debe quererse: si ya no puedes más, debes echar el cierre. Es una regla de todos los deportes. Lo ha ganado todo, ha sido un fenómeno, ha ganado muchísimo dinero y ahora no es titular en el Manchester United. Retírate, ya está”.

Finalmente, Antonio Cassano utilizó el marco del Festival de Música San Remo para hacer una comparación con un artista en son de burla. “Cristiano Ronaldo, escúchame bien, eres fuerte, ganaste mucho. Pero eres como Toto Cotugno, el eterno segundón de San Remo”, puntualizó el exjugador del Real Madrid.

Acción polémica de Cristiano Ronaldo