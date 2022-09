‘Byron Castillo’ de El Salvador casi debuta ante Perú, pero lo desconvocaron por no tener documentos

La selección peruana jugará su segundo amistoso en la era Juan Reynoso y se enfrentará a El Salvador en el Audi Field de los Estados Unidos. Si bien la Bicolor es amplio favorito en las casas de apuestas, en el fútbol cualquier cosa puede pasar, por lo que la escuadra salvadoreña podría dar el golpe. Pese a que La Selecta no cuenta con futbolistas muy reconocidos, en su reciente convocatoria llamó la atención de uno de sus jugadores. Nos referimos a Michell Mercado.

Pese a haber nacido en Colombia, el delantero de Alianza FC de El Salvador fue llamado por primera vez al combinado centroamericano. Mercado es nacionalizado salvadoreño, por lo que su convocatoria no debería traer problemas; sin embargo, aún no tiene todos sus documentos en regla. Resulta que su pasaporte no llegó a tiempo para disputar el partido ante la selección peruana, por lo que el técnico Hugo Ernesto Pérez decidió desconvocarlo.

“Él no tiene pasaporte salvadoreño ahorita y tampoco ha empezado el trámite. Nosotros pensábamos que ya estaba eso porque desde hace un año habíamos hecho el pedido, y pensábamos que estaba en proceso. Ayer hablé con el presidente y me dijo que lo más conveniente era no incluirlo porque podríamos tener algún problema con FIFA. Así que él se va a quedar hasta que viajemos de regreso y, en cuanto él tenga su papeleo, se le volverá a llamar”, declaró el estratega a La Prensa Gráfica.

Lista de convocados de la selección de El Salvador. Foto: Twitter

Michell Mercado se pronuncia

Por su parte, el mismo delantero Michell Mercado se pronunció al respecto y afirmó estar enterado de la situación de sus documentos. Si bien el ‘Byron Castillo’ de El Salvador no podrá tener su debut ante la selección peruana, afirmó estar contento por la oportunidad de haber sido llamado a La Selecta y de entrenar con sus compañeros.

“Está un poco complicado (el trámite). El profe ya me había comentado eso ayer, pero estoy contento por esta oportunidad que me están dando, creo que es un paso muy importante para mí y lastimosamente no podré jugar mañana (hoy), pero lo importante fue la convocatoria; y a seguir”, declaró a El Gráfico.

¿A qué hora juegan Perú vs. El Salvador?

El partido amistoso entre Perú vs. El Salvador EN VIVO se llevará a cabo este martes 27 de septiembre desde las 7.00 p. m. (hora peruana y mexicana).