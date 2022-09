Luego que la selección chilena empatara 2-2 ante Qatar por un partido amistoso internacional, los memes en contra de la Roja empezaron a rondar en las redes sociales porque no pudo contra el anfitrión de la Copa del Mundo. Un medio argentino se sumó a ello y troleó de forma épica a los dirigidos de Eduardo Berizzo.

El conjunto sureño no pudo ponerle fin a una racha negativa, pues llegaba al duelo con los anfitriones del Mundial con seis partidos sin conocer la victoria y no marcar ningún gol: 5 derrotas, 1 empate, 12 goles encajado s. Ante la escuadra qatarí lograron rescatar un empate en el que al menos volvieron a anotar.

En ese sentido, los usuarios empezaron a burlarse de la selección chilena por no poder ganar al cuadro asiático. A esta burla, se sumó el reconocido medio argentino TyC Sports, que hizo ‘recalcar’ que la Roja no estará en la cita mundialista. “Chile, que por si alguno no recuerda se quedó sin Mundial, igualó 2-2 ante Qatar, quien será el anfitrión de la próxima Copa del Mundo a la que no clasificó Chile. Lo repito por si ya se habían olvidado de vuelta”, se lee en la publicación de Twitter.

Información argentina. Foto: TyC Sports

Así fue el gol del empate de Vidal

Chile no se rinde y acudirá al TAS por Byron Castillo