Argentina vs. Jamaica: ¿a qué hora y en qué canal ver EN VIVO el partido amistoso de hoy?

Ver Argentina vs. Jamaica HOY 27 de septiembre por partido amistoso internacional de fecha FIFA 2022. El duelo comenzará a las 9.00 p. m. (hora argentina), 7.00 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Red Bull Arena de New Jersey.

El choque contará con la TRANSMISIÓN EN VIVO Y EN DIRECTO por la señal de TyC Sports. Además, este y otros partidos de hoy tendrán una cobertura GRATIS ONLINE en la web de La República Deportes.

Argentina vs. Jamaica: previa

La selección de Argentina disputará este martes en Nueva Jersey ante Jamaica su último amistoso previo a definir la lista mundialista para Qatar 2022, con el gran objetivo de igualar la serie invicta de 35 partidos que mantienen España (2007-2009) y Brasil (1993-1996).

Después de su triunfo por 3-0 ante Honduras en Miami (Estados Unidos), la Albiceleste buscará otra presentación convincente con su capitán, Lionel Messi, como emblema y referente, tras convertir siete de los últimos ocho tantos de su selección.

A falta de menos de dos meses para el comienzo del Mundial, la Argentina de Lionel Scaloni buscará además extender a 35 su serie invicta sin derrotas e igualar la racha que acumularon la España de Luis Aragonés y Vicente Del Bosque entre 2007 y 2009 y la Brasil de Carlos Alberto Parreira y Mario Zagallo entre 1993 y 1996.

De conseguir alcanzar esta línea, a esta Argentina de Scaloni solo le quedará por delante la máxima serie invicta de selecciones: la reciente Italia de Roberto Mancini entre 2018 y 2021, con 37 encuentros sin caídas.

Con información de EFE.

Argentina vs. Jamaica: ficha del partido

Partido Argentina vs. Jamaica ¿Cuándo juegan? HOY 27 de septiembre ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal ver? TyC Sports ¿Dónde? Red Bull Arena de Nueva Jersey

Argentina vs. Jamaica: alineaciones probables

Argentina : Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. Entrenador: Lionel Scaloni.

Jamaica: Dillon Barnes; Ricardo Thomas, Joel Latibeaudiere, Adrian Mariappa, Richard King; Rawel Morrison, Kevin Stewart, Jonathan Russell, Bobby Reid; Leon Bailey, Michail Antonio. Entrenador: Heimir Hallgrimsson.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Jamaica?

El enfrentamiento entre Argentina vs. Jamaica se disputará este 27 de septiembre en las instalaciones del Red Bull Arena. Conoce el horario según tu zona geográfica:

Perú, Colombia, Ecuador, México: 7.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Paraguay: 8.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Argentina vs. Jamaica EN VIVO?

El partido amistoso entre la Albiceleste y los Reggae Boyz contará con transmisión EN VIVO Y EN DIRECTO por la señal de TyC Sports para el territorio argentino.

¿Qué canal es TyC Sports?

Satélite

DirecTV: canal 629 (SD), canal 1629 (HD)

InTV: canal 100 (SD), canal 621 (HD).

Cable

Cablevision: canal 22 (Analógico), canal 101 (Digital)

Telered: canal 19 (Analógico), canal 101 (Digital), canal 120 (HD)

Supercanal: canal 24 (Analógico), canal 107 (Digital).

IPTV

Cablevision: canal 101 (HD)

Dibox: canal 103 (HD)

Movistar TV: canal 207 (HD).

¿Cómo ver Argentina vs. Jamaica por internet?

Para que no te pierdas la transmisión por internet de Argentina vs. Jamaica, sintoniza la señal de TyC Sports Play, servicio de streaming que incluye los partidos de esta cadena deportiva. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo ver Argentina vs. Jamaica ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas el compromiso Argentina vs. Jamaica por internet, puedes sintonizar la cobertura GRATIS ONLINE en la web de La República Deportes, sitio en el que se publicarán los goles y todas las incidencias del encuentro.

¿Dónde jugarán Argentina vs. Jamaica?

El recinto que albergará el amistoso entre Argentina vs. Jamaica será el Red Bull Arena de New Jersey, complejo inaugurado el 20 de marzo de 2010 y con capacidad para albergar a 25.000 hinchas.