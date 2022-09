¿A qué hora juegan Colombia vs. México EN VIVO por amistoso internacional 2022?

Colombia vs. México EN VIVO se miden en el Levi’s Stadium (California) a partir de las 9.00 p. m. (Perú, Colombia y México), por amistoso internacional fecha FIFA 2022. El duelo se podrá ver por los canales Caracol, TUDN, Canal 5 y Azteca 7, pero también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, con las alineaciones confirmadas, relato minuto a minuto y recopilación en video de los goles.

Colombia vs. México: ficha del partido

Partido Colombia vs. México ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 27 de septiembre ¿A qué hora? 9.00 p. m. (Perú, Colombia y México) ¿Dónde? Levi’s Stadium ¿En qué canal? Caracol, TUDN, Canal 5, Azteca 7

¿A qué hora juegan Colombia vs. México?

Colombia: 9.00 p. m.

México: 9.00 p. m.

Perú: 9.00 p. m.

Ecuador: 9.00 p. m.

Estados Unidos: 9.00 p. m. (ET) / 6.00 p. m. (PT)

Costa Rica: 8.00 p. m.

Bolivia: 10.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

Venezuela: 10.00 p. m.

Chile: 11.00 p. m.

Brasil: 11.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

España: 6.00 a. m. (miércoles 28).

¿Qué canal transmite Colombia vs. México?

Colombia: Gol Caracol

México: TUDN, Canal 5, Azteca 7

Estados Unidos: Univisión, TUDN USA.

¿Cómo ver Colombia vs. México ONLINE?

Para que no te pierdas el Colombia vs. México por internet, ingresa a la página web golcaracol.com en la región colombiana o sintoniza la señal de ViX+ por streaming si estás en territorio mexicano. En caso no tengas acceso a ninguno de estos servicios, también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alineaciones probables de Colombia vs. México

Colombia: David Ospina, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mujica, Matheus Uribe, Jefferson Lerma, Juan Cuadrado, James Rodríguez, Luis Díaz, Rafael Santos Borré. DT: Néstor Lorenzo.

México: Guillermo Ochoa, Kevin Álvarez, César Montes, Héctor Moreno, Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Luis Chávez, Andrés Guardado, Uriel Antuna, Hirving Lozano y Santiago Jiménez. DT: Gerardo Martino.

Últimos partidos de Colombia vs. México

México 0-2 Colombia | 29.02.12

Colombia 0-0 México | 22.06.11

México 1-0 Colombia | 07.09.10

México 1-2 Colombia | 30.09.09

México 0-1 Colombia | 22.08.07.

¿Dónde juegan Colombia vs. México?

El recinto que acogerá este amistoso será el Levi’s Stadium de California. Este recinto deportivo multiusos cuenta con capacidad para albergar a casi 70.000 espectadores.