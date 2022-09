Silvio Valencia revela que jugadores de la Bicolor lo llamaron para que “respete” a la selección

Hace algunos meses, Silvio Valencia protagonizó un incidente con Christian Cueva durante los entrenamientos de la selección peruana previo al duelo del repechaje frente Australia. Ante ello, el comentarista deportivo reveló que algunos futbolistas de la Bicolor la llamaron por teléfono para aclarar algunos temas.

“Varios jugadores me han llamado. (Renato) Tapia, por ejemplo, me ha dicho: ‘Por favor no hables tonterías’. El mismo (Sergio) Peña también me dijo que no hable tontearías, que respete a la selección y que yo, prácticamente, los pongo nerviosos cuando voy al entrenamiento”, indicó durante el programa de YouTube “¿Qué ha pasao?”, del Trome.

“Yo le dije: ‘Tranquilo. Yo no voy a molestar, yo quiero que mi selección vaya al mundial’. Pero sienten que yo los trato de persuadir cuando los veo”, agregó el comunicador.

¿Cuándo es el próximo partido de la selección peruana?

La selección peruana enfrentará a El Salvador en un amistoso internacional. Este duelo se disputará el martes 27 de septiembre desde las 7.00 p. m. (hora peruana) en Estados Unidos.

El encuentro será transmitido por la señal de Movistar Deportes y Latina Televisión para todo el territorio peruano. Además, puedes ver el cotejo por internet a través de las plataformas de streaming de FPF Play y Latina Play.

La Bicolor buscará su primer triunfo en la era de Juan Reynoso. Recordemos que la Blanquirroja cayó 1-0 ante México en el debut del ‘Cabezón’ como técnico de Perú.