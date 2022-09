¿A qué hora y cómo ver el amistoso Colombia vs. México EN VIVO, vía Gol Caracol TV?

MIRA AQUÍ EN VIVO Colombia vs. México | Cafeteros y aztecas se enfrentarán en un amistoso internacional este martes 27 de septiembre. El duelo iniciará a las 9.00 p. m. (hora colombiana y mexicana) desde el Levi’s Stadium y contará con la transmisión de Gol Caracol TV. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

Colombia vs. México: ficha del partido

Partido Colombia vs. México ¿Cuándo juegan? Martes 27 de septiembre ¿A qué hora? 9.00 p. m. (Colombia, México y Perú) ¿Dónde? Levi’s Stadium ¿En qué canal? Caracol TV

Colombia vs. México: la previa

Duelo de vencedores. Colombia y México comenzaron de la mejor manera la presente fecha FIFA y se impusieron ante Guatemala y Perú, respectivamente.

En el caso de los cafeteros, el cotejo ante los centroamericanos marcó del debut de Néstor Lorenzo en el banquillo. El exentrenador de Melgar mandó un planteamiento ofensivo desde el primer minuto y se llevó la victoria por 4-1.

Por su parte, la escuadra azteca viene de imponerse ante el elenco de Juan Reynoso con un agónico gol de Hirving Lozano. Si bien este resultado sirvió para obtener un respiro, las críticas sobre el técnico Gerardo Martino continúan y diversos sectores de la prensa piden su salida del cargo.

Colombia vs. México: posibles alineaciones

México: Guillermo Ochoa, Kevin Álvarez, César Montes, Héctor Moreno, Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Luis Chávez, Andrés Guardado, Uriel Antuna, Hirving Lozano y Santiago Jiménez. DT: Gerardo Martino.

Guillermo Ochoa, Kevin Álvarez, César Montes, Héctor Moreno, Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Luis Chávez, Andrés Guardado, Uriel Antuna, Hirving Lozano y Santiago Jiménez. Gerardo Martino. Colombia: David Ospina, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mujica, Matheus Uribe, Jefferson Lerma, Juan Cuadrado, James Rodríguez, Luis Díaz, Rafael Santos Borré. DT: Néstor Lorenzo.

¿A qué hora juegan Colombia vs. México?

El encuentro entre Colombia vs. México se jugará a la 9.00 p. m. (hora peruana) por el certamen europeo. Revisa la guía de horarios para el resto de países.

Colombia: 9.00 p. m.

México: 9.00 p. m.

Perú: 9.00 p. m.

Ecuador: 9.00 p. m.

Estados Unidos: 9.00 p. m. (ET) / 6.00 p. m. (PT)

Costa Rica: 8.00 p. m.

Bolivia: 10.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

Venezuela: 10.00 p. m.

Chile: 11.00 p. m.

Brasil: 11.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

España: 6.00 a. m. (Al día siguiente)

Italia: 6.00 a. m. (Al día siguiente)

Francia: 6.00 a. m. (Al día siguiente)

Alemania: 6.00 a. m. (Al día siguiente).

¿Qué canal transmite Colombia vs. México EN VIVO?

El duelo entre Colombia vs. México será TRANSMITIDO EN DIRECTO por el canal Gol Caracol Televisión y Caracol Play vía STREAMING ONLINE.

¿Qué canal es Gol Caracol TV?

Satélite

DirecTV: canal 633 (SD), canal 1633 (HD), canal 643 (Alterno SD) y canal 1643 (Alterno HD)

Claro TV: canal 521

Movistar TV: canal 496 (SD) y canal 895 (HD)

Tigo: canal 240 (HD).

Cable

Claro TV: canal 521 (SD), canal 524 (Alterno) y canal 1521 (HD)

Tigo: canal 23 (SD) y canal 240 (HD)

Multivisión (Bogotá): canal 30 y canal 8 (Alterno)

Colcable (Bogotá y Meta): canal 17 y canal 6 (Alterno).

¿Dónde ver el Colombia vs. México por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Colombia vs. México por internet, puedes sintonizar la señal de Caracol Play, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación del canal. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde juegan Colombia vs. México?

El escenario para el amistoso internacional de fecha FIFA será el Levi’s Stadium, ubicado en la ciudad de California, Estados Unidos. Dicho recinto cuenta con una capacidad para albergar a más de 68.000 espectadores.