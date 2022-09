[ESPN y Star Plus EN VIVO] Transmisión de Portugal vs. España por la UEFA Nations League

Portugal vs. España EN VIVO se enfrentan este martes 27 de septiembre, desde la 1.45 p. m. (hora peruana) por la jornada 6 del Grupo 2A en la UEFA Nations League 2022-23. El encuentro se llevará a cabo en el estadio de Braga con transmisión de ESPN y Star Plus (streaming). Para que no te pierdas el minuto a minuto, la recopilación en video de los goles y el relato de mejores jugadas, sigue la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Portugal vs. España: ficha del partido

Partido Portugal vs. España ¿Cuándo juegan? Martes 27 de septiembre ¿A qué hora? 1.45 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio de Braga ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan Portugal vs. España?

Un cierre de infarto por el único cupo disponible al Final Four de la UEFA Nations League será el que tenga el Grupo 2A este martes cuando se midan en Bragas las selecciones de Portugal y España. El vencedor de este cotejo clasificará a la siguiente ronda, aunque a los lusos también les basta el empate.

En la jornada previa, la escuadra de Cristiano Ronaldo aplastó sin problemas por 4-0 a República Checa con goles de Diogo Jota, Bruno Fernandes y un doblete de Diogo Dalot. ‘CR7′ no solo no pudo convertir, sino que además cometió un penal y recibió un duro golpe en la nariz que lo dejó sangrando por un par de minutos.

La Furia Roja, por su parte, complicó su chances al dejarse ganar en casa 2-1 por Suiza. Manuel Aknji y Breel Embolo fueron los verdugos del cuadro de Luis Enrique, que había empatado de forma parcial por intermedio de Jordi Alba.

España y Portugal debutaron en esta edición del certamen con un empate 1-1 en Sevilla. Actualmente líderes con 10 puntos, los portugueses se meterán en la próxima ronda con tan solo igualar ante los españoles, sus escoltas con ocho unidades.

¿Qué canal transmite Portugal vs. España?

¿Dónde seguir Portugal vs. España ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Portugal vs. España por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming de la cadena ESPN que incluye todos los duelos televisados por este canal. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte vía La República Deportes.

¿Cómo sintonizar ESPN para ver Portugal vs. España?

¿Cuánto cuesta Star Plus para ver Portugal vs. España?

¿Qué partidos transmite Star Plus además de Portugal vs. España?

Así como el Portugal vs. España, todos los partidos de la fase de grupos en esta UEFA Nations League se podrán ver a través de la señal de Star Plus. Algunos duelos exclusivos de la plataforma para esta jornada 6 son Hungría vs. Italia y Escocia vs. Ucrania.