[En Vivo] Brasil vs. Túnez: hora, canal, posibles alineaciones del amistoso internacional

¿A qué hora y dónde ver Brasil vs. Túnez EN VIVO Y EN DIRECTO? | Ambas selecciones se verán las caras este martes 27 de septiembre en un amistoso internacional de la presente fecha FIFA a partir de la 1.30 p.m. (Perú) y 3.30 p. m. (Brasil). El compromiso se disputará en el estadio Parque de los Príncipes y la transmisión estará a cargo de la señal de Star Plus. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

Brasil vs. Túnez: ficha del partido

Partido Brasil vs. Túnez ¿Cuándo juegan? Martes 27 de septiembre ¿A qué hora? 1.30 p. m. (Perú), 1.30 p. m. (Brasil) ¿Dónde? Parque de los Príncipes ¿En qué canal? Star Plus

Brasil vs. Túnez: ¿cómo llegan?

Brasil sigue metiendo miedo. El conjunto de Neymar y compañía demuestra en cada cotejo su poderío ofensivo y se perfila como uno de los candidatos para levantar el Mundial Qatar 2022. En su última presentación, los dirigidos por Tite consiguieron un contundente goleada por 3-0 ante Ghana.

Por su parte, Túnez también viene preparándose para la justa mundialista y buscará dar el golpe en un grupo muy complicado (Francia, Dinamarca y Australia). La escuadra africana sabe que necesita rivales de categoría y, por ello, buscará probar a sus titulares ante el ‘Scratch’.

Brasil vs. Túnez: posibles alineaciones

Brasil: Alisson, Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Telles, Casemiro, Lucas Paquetá, Raphinha, Neymar, Vinícius Júnior y Richarlison. DT: Tite.

Túnez: Bechir Ben Said; Hamza Mathlouthi, Bilel Ifa, Montassar Talbo, Ali Maaloul; Ellyes Skhiri, Ferjani Sassi, Aissa Laidouni; Saif-Eddine Khaoui, Taha Khenissi y Wahbi Khazri. DT: Jalal Qaderi.

¿A qué hora juegan Brasil vs. Túnez?

El encuentro entre Brasil vs. Túnez se jugará a la 1.30 p. m. (hora peruana) por el certamen europeo. Revisa la guía de horarios para el resto de países.

Colombia: 1.30 p. m.

Ecuador: 1.30 p. m.

México: 1.30 p. m.

Perú: 1.30 p. m.

Bolivia: 2.30 p. m.

Paraguay: 2.30 p. m.

Venezuela: 2.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.30 p. m.

Argentina: 3.30 p. m.

Brasil: 3.30 p. m.

Chile: 3.30 p. m.

Uruguay: 3.30 p. m.

España: 8.30 p. m.

¿Qué canal transmite Brasil vs. Túnez?

Para Latinoamérica, la transmisión del partido Brasil vs. Túnez irá por la señal de Star Plus, servicio de streaming de la cadena deportiva ESPN.

¿Cómo ver Brasil vs. Túnez ONLINE?

En caso no puedas acceder a Star Plus para ver Brasil vs. Túnez por internet, también cuentas con la opción de seguir la cobertura gratuita a través de la web de La República Deportes.

¿Dónde sintonizar Star Plus para ver Brasil vs. Túnez?

Si deseas seguir el Brasil vs. Túnez por Star Plus, ingresa a la página web www.starplus.com con tu cuenta o regístrate completando tus datos para seleccionar el plan que más te convenga.

¿Cuánto cuesta Star Plus para ver Brasil vs. Túnez?

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales.

México

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes / 84.900 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes.

¿Qué partidos transmite Star Plus?

Además del Brasil vs. Túnez, en Star Plus tendrás a disposición todos los amistosos televisados por la cadena ESPN. Otros torneos que están incluidos en esta plataforma son la Champions League, Europa League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, UEFA Nations League, por mencionar los más importantes.

¿Dónde ver el Brasil vs. Túnez por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Brasil vs. Túnez por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde juegan Brasil vs. Túnez?

El escenario para el amistoso internacional de fecha FIFA será el Parque de los Príncipes, ubicado en la ciudad de París, Francia. Dicho recinto cuenta con una capacidad para albergar a más de 47.000 espectadores.