Alianza Lima goleó a San Martín y es puntero: así quedó la tabla del Torneo Clausura de la Liga 1

Este lunes 26 de septiembre inició la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2022. La jornada arrancó con la goleada de Alianza Lima 5-0 contra la Universidad San Martín en el estadio Alejandro Villanueva de Matute.

De esta forma, los blanquiazules sumaron 27 puntos en la tabla y alcanzaron el primer lugar del certamen. Los dirigidos por Guillermo ‘Chico’ Salas le llevan dos puntos de ventaja a Sporting Cristal, que aún no juega su encuentro de esta fecha.

Además, con este resultado, el club íntimo llegó a las 60 unidades en el acumulado y se puso a una de los celestes y de FBC Melgar, quienes ocupan el primer y segundo puesto.

El resto de la fecha se disputará entre el miércoles 28 al viernes 30 de setiembre. Entre los partidos más atractivos se encuentran el Alianza Atlético vs. Universitario de Deportes, Sporting Cristal vs. ADT y el FBC Melgar vs. Deportivo Binacional.

Revisa la tabla del Torneo Clausura

Revisa la tabla acumulada de la Liga 1

Revisa el fixture de la fecha 13 del Torneo Clausura

¿Cómo ver los partidos de la Liga 1?

La mayoría de los encuentros de la Liga 1 Betsson 2022 son transmitidos por la señal de GolPerú, canal 14 y 714 de la cadena de cable de Movistar. Además, puedes ver estos cotejo a través de la plataforma de streaming de Movistar Play.